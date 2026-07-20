Jammeh: Få upp köpkraft och möjligheten att rekrytera

Mer industrimark och förbättrad service till företagare finns på socialdemokraternas program för Malmö. Katrin Stjernfeldt Jammeh lovar också utbyggda yrkesprogram på gymnasiet om hon får fortsätta att leda stan.

Rapidus har talat med de ledande politikerna i Skåne och ställt frågan: Om du vinner valet, vad kommer du att göra för att förbättra för företagen? Den här gången går frågan till kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Katrin Stjernfeldt Jammeh säger att staden redan påbörjat ett arbete för att förbättra servicen till företagare.

Katrin Stjernfeldt Jamme

– Vi har dragit igång utbildning för alla som jobbar med myndighetsutövning. Ingången ska alltid vara att erbjuda service, att man som företagare ska känna att man har fått den hjälp man behöver och att det var enkelt och smidigt. Vi jobbar med att få till en väg in, att någon kan lotsa dig rätt. Att fortsätta jobba med service och bemötande ser jag som jätteviktigt. Det kommer naturligtvis inte vara så att man blir nöjd med alla svar, men vår ambition är att man ska bli nöjd med servicen.

Mer industrimark

Hon påpekar att tillverkningsindustrin vuxit i Malmö sedan pandemin och menar att staden jobbar för att bereda plats åt mer.

– Malmö har begränsat med mark men i översiktsplanen viker vi faktiskt ändå mer mark för den typen av verksamhetsområden. Och vi drar igång ett arbete för att använda industrimarken som finns på ett mer effektivt sätt. Det kan vara i samarbete med aktörer som redan finns där och som vill bygga ut, att man kan hjälpas åt för att frigöra mark och skapa fler arbetsplatser.

Tillgången på kompetens som rekryteringsbas för Malmös företag menar hon redan är en av stadens styrkor, men kommunen måste ändå göra mer.

Få in människor i arbete

– Det allra viktigaste är att vi fortsätter satsningen på skolan så att fler får behörighet till gymnasiet och fler kommer igenom gymnasiet med godkända betyg. Vi satsar jättemycket på att bygga ut yrkesprogrammen. Och en del vi vill växla upp handlar om att skräddarsy utbildningar för personer som står utanför arbetsmarknaden. Vi har flera goda exempel där Malmöbor har gått kortare utbildningar, skapade tillsammans med ett konkret företag som sedan tar emot och anställer den arbetskraft som utbildas.

Ni har ju suttit vid makten under många år. Varför har det inte redan hänt mer på dessa områden?

– Vi har under en lång tid varit Sveriges snabbast växande storstad. Det har varit otroligt högt tryck på bygg- och etableringssidan. Våra verksamheter har nog varit under högre tryck än väldigt många andra. Med det sagt, vi hör ju att det finns synpunkter på bemötandedelen och vi har initierat det arbetet. Det är klart att man skulle kunna diskutera om man skulle gjort det tidigare eller inte. Jag ser framför mig att det faktiskt kommer att leverera resultat så att det blir kännbart.

Katrin Stjernfeldt Jammeh pekar på att antalet hushåll med behov av försörjningsstöd minskat med 40 procent i Malmö under åren med befolkningstillväxt.

– Jag tycker att rätt fokus är att se till att de som saknar egen försörjning och står utanför arbetsmarknaden får möjlighet att försörja sig. Om man tittar på företagssidan så handlar det om att få upp köpkraften och möjligheten att rekrytera. Och då tycker jag att vi ska fokusera på det.

”Vi behöver bli tuffare mot regeringen”

Hon säger att hon är frustrerad över uteblivna infrastruktursatsningar i Skåne, inte minst när det gäller järnvägen inför den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, och hon upplever ”en väldig kantring till Stockholmsregionen”.

– Vi kommer att behöva driva på ännu tuffare mot regeringen framåt. Oavsett regering, säger jag det.

Hon delar också näringslivets uppfattning att Skåne missgynnas när det gäller elförsäljningen och kallar elprisområdena för ”ett misslyckande”, och menar att skånska politiker behöver fortsätta att hålla i frågan över partigränserna för att påverka beslutfattarna i Stockholm.

Malmö stad har under innevarande mandatperiod startat ett eget kommunalt energibolag.

– Med vårt energibolag så tittar vi på olika lösningar för att skapa mer resiliens och få en större offentlig rådighet över det som är en samhällsviktig infrastruktur. På sikt också vill jag påverka priserna, men med den prissättningsmodell som finns idag så är det ju inte olika aktörer som påverkar priset.