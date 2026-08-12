EU räddar Lundarobotar

Cognibotics beviljades i somras ett EU-stöd på drygt 70 Mkr. – Nu får vi arbetsro och slipper tänka på om vi har råd att betala ut löner nästa månad, säger vd Fredrik Malmgren.

Cognibotics i Lund har 13 år på nacken och har utvecklat en plockrobot som bolaget hävdar är betydligt snabbare än de stora konkurrenternas. I februari var Fredrik Malmgren gäst i Rapidus podd Lejonkulan och beskrev då de senaste par åren som ”en käftsmäll efter en annan”.

Bolaget drabbades bland annat av eskaleringen på Grönland som kostade Cognibotics en miljonorder i USA.

Fredrik Malmgren

I podden var Lundabolaget på jakt efter 50 miljoner kronor för att skala upp och få ut fler robotar i skarpt läge. I somras blev det klart att bolaget blivit antaget till EU:s innovationsprogram EIC Accelerator med ett stöd på 6,5 miljoner euro.

– Det känns otroligt kul. Nu får vi arbetsro och slipper tänka på om vi har råd att betala ut löner nästa månad eller inte, säger Fredrik Malmgren.

Han understryker att det bara är 2,5 miljoner euro som utgör rent stöd. 4 miljoner euro är villkorade av externa investeringar för samma summa.

– Investerarna måste dessutom kvalificeras enligt EU:s regelverk. Det tar nog två till tre år innan vi kan få hela summan. Det är aldrig så enkelt med europeiska myndigheter.

Fem piloter hos nyckelkunder

Pengarna ska finansiera fem pilotanläggningar hos nyckelkunder inom logistik och verkstadsindustri i centrala och norra Europa. Det blir första gången som Cognibotics står för både robotar och all tillhörande mjukvara.

– Det blir till att skriva kontrakt nu i höst och komma igång under första halvåret 2027. Även här är det långa beslutsprocesser och sedan finns det sidoutrustning som behöver anpassas. Det tar tid och det är just därför vi behövde kapitalet. Nu har vi råd att slå hål på skepticismen från industrin, säger Fredrik Malmgren.