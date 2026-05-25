Spelkonferensen kryssar fram

Imorgon börjar den stora spelutvecklarmässan Nordic Game Conference, NG26. Fokus i år är att hjälpa spelutvecklare som drabbats av den senaste tidens neddragningar.

– Det ser bra ut i år då vi i ögonblicket har 6-7 procents fler anmälningar. Branschen som helhet tjänar ju fortfarande pengar och det går väldigt bra för en del. Men för många andra är det tuffa tider, säger Nordic Games grundare och vd Erik Robertson.

Bland andra har Malmöstudiorna Sharkmob, Massive, Avalanche och Thunderful genomfört nedskärningar de senaste par åren. Men för att hålla uppe besöksantalet och underlätta för bolagen det går sämre för har NG26 i år sänkt sina entrépriser.

– Det finns ett antal utmaningar för branschen och stora omställningar som vi är mitt uppe i. AI har förenklat utvecklingen och därmed gjort produkten billigare. Men det innebär inte att spelutveckling blivit mer lönsamt, bara att det kommer ut fler spel. Spelandet i timmar ökar globalt, men vi ser en avmattning i hur mycket pengar man lägger på spel, säger Erik Robertson.

Dessutom får Game Habitat och Mincs stödprogram Launchpad, som fångar upp uppsagda spelutvecklare i staden, en subventionerad utställningsplats och deras arbetssökande medlemmar får gratis inträde. Erik Robertson tror att det totala besöksantalet kommer att landa kring 3000 människor över konferensens tre dagar.

Branschens stålbad märks även av i Nordic Game Ventures, som investerar i branschen och leds av Erik Robertson.

– Vi startade för sex år sedan och har haft tre konkurser sedan dess. Så vi har fått skriva ner våra tillgångar men har gott hopp i det som finns kvar.