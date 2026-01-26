Största satsningen hittills ska rädda Malmös spelindustri

En storsatsning från Malmö stad ska vända krisen i spelbranschen till möjlighet. — Om tre år kan vi få se en miljardsuccé från Malmö, säger Peter Lübeck på Game Habitat.

Efter stora nedskärningar hos Malmöstudiorna Sharkmob och Massive lanserade medlemsorganisationen Game Habitat stödprogrammet Launchpad för att fånga upp uppsagd kompetens, vilket Rapidus tidigare har rapporterat om.

Tomas de Souza och Peter Lübeck

Rapidus kan nu berätta om ytterligare en satsning på den lokala spelindustrin. Malmö stad skjuter från och med i år till 3,6 miljoner kronor per år för att Game Habitat och Minc ska utveckla spelindustrin i staden. Satsningen är en av de största i landet och kan bli avgörande för att behålla den kompetens som samlats i Skåne.

Största satsningen hittills

— Det hade varit en jättegrej även om det bara varit för ett år. Det är betydligt mer pengar än staden har gått in med tidigare, så det här är en kraftigt ökad ambition från staden att positionera sig inom spel, säger Peter Lübeck som är vd på Game Habitat.

Målet är både att behålla kompetens i regionen – och att se till att nya spelstudior utvecklas, med bolag i storleksordningen 15–50 anställda. På Minc är man också angelägen om att utmana entreprenörerna att våga höja ambitionsnivån.

”Det ska inte komma ut småputtrande bolag som sysselsätter sig själva, utan bolag som anställer och växer kraftigt.” tomas de souza

— Vi vill se tillväxtbolag som har en omsättning på minst 15 miljoner efter 2 år när man lämnat vårt program. I det här fallet kommer vi ha bolag som kraftigt drar upp det snittet. Det ska inte komma ut småputtrande bolag som sysselsätter sig själva, utan bolag som anställer och växer kraftigt, säger Tomas de Souza, vd på Minc.

Exakt hur ett program, eller strukturerna kring satsningen, kommer att se ut är ännu inte klart. Erfarenheter från bland annat Haven-programmet kommer att tas tillvara, liksom den behovsbild som blir tydlig i Launchpad.

När Launchpad avslutas i maj är tanken att det blir en naturlig övergång att därefter tas upp i den nya satsningen, som de ansvariga är angelägna om att sjösätta så fort som möjligt.

Det är bråttom

— Det är bråttom eftersom talangen finns här och nu. Det är hundratals människor som går och tänker på vad de ska göra nu. Fångar man inte den tanken och visar att ”här finns det en väg framåt” så kommer de börja se sig om efter andra platser, säger Tomas de Souza.

Inom kort ska en ”portföljansvarig” anställas på Minc, vilken kommer att ansvara för de bolag som blir en del av satsningen, och troligtvis kommer fler roller att tillsättas. Dessutom ska en investeringsstruktur specifikt för spelbranschen skapas för att tillgängliggöra kapital för företagen.

Senaste årens nyheter om spelbranschen ger stundtals en mycket mörk bild av läget. Men Peter Lübeck nyanserar den något när han konstaterar att svensk spelindustri mår förhållandevis bra, där lönsamhet, omsättning och anställda fortfarande är på nivåer som är högre än innan pandemin. Han ser optimistiskt på vad som kan komma ur den här krisen med rätt förutsättningar.

— Det tar kanske 3 år för några av bolagen som startar nu att nå marknaden med sitt spel. Det är först när spelet kommer ut som vi kan se den faktiska frukten av den investeringen vi gör nu. Så om tre år – miljardsuccé från Malmö, säger Peter Lübeck.