Rekord för Byggfabriken

Byggfabriken i Malmö, med vd Katarina Welin, var nära att spränga 100-miljonersvallen redan förra året. Drömgränsen lär nås i år. Renoveringstrenden med tidstypiska detaljer driver tillväxten.

Den Malmöbaserade kedjan Byggfabriken är en aktör inom byggnadsvård och har utvecklat ett brett sortiment av tidstypiska byggnadsdetaljer, beslag, kakel, klinker och specialanpassade kökslösningar.

Katarina Welin

B2C-försäljningen sker via butik och centrallager i Malmö, två butiker i Stockholm, en butik i Göteborg, samt e-handel.

Siffror som Rapidus tagit del av visar att Byggfabrikens fjolår bjöd på stark tillväxt. Den totala omsättningen ökade med 20 procent till 94 miljoner kronor. Rörelseresultatet mer än fördubblades till 10,1 Mkr.

– Vi verkar i en nischbransch av hållbart byggande. Det ligger i tiden att bevara och återbruka, en trend som går åt helt motsatt håll jämfört med allt slit-och-släng, säger Byggfabrikens vd Katarina Welin.

Hon var försäljningschef i fyra år innan hon tog över vd-posten. Under den perioden, från 2021 till 2024, låg nettoomsättningen stabilt mellan 76 och 79 Mkr. Nu taktar bolaget mot en årsomsättning på en bra bit över 100 Mkr.

– Vi har skruvat upp våra mål och kommer att passera 100 miljoner kronor tidigare än väntat.

– Efterfrågan inom byggnadsvårdssegmentet ökar i takt med att renoveringsmarknaden växer. Vi har en stark position på denna attraktiva och växande marknad och därmed goda förutsättningar att fortsätta växa.

Expanderar i Danmark

Byggfabriken har expanderat över sundet, ett naturligt steg då var femte kund i Malmöbutiken i dag är dansk. Bolaget har fördubblat sin försäljning i Danmark sedan 2020 och lanserade därför e-handel i landet i början av året. Nästa steg är en fysisk butik.

– Vårt mål är att öppna en butik i Köpenhamnsregionen någon gång under nästa år. Vi ser en tydlig koppling mellan våra egna värderingar och den danska designtraditionen, där enkelhet, funktionalitet och estetik står i centrum.

– Den danska marknaden präglas av en stark designtradition och en växande efterfrågan på hållbara, estetiskt genomtänkta renoveringar där autenticitet står i fokus.

Ska ni expandera till fler marknader?

– På kort sikt har vi störst tillväxtpotential i Sverige, men hela Norden är intressant. Nya marknader når vi enklast genom att etablera e-handel, men vårt mål är inte att bli en stor e-handelsaktör. Vi tror starkt på affären och upplevelsen i butik och har valt att istället bredda butikskonceptet med fler tjänster, som exempelvis ritningar på kakel, klinker och badrum.

Byggfabriken firar 30-årsjubileum nästa år. Bolaget grundades 1997 av Joakim Karlstedt och Dan Jensen, som har bakgrunder som finsnickare respektive byggnadsingenjör. Enligt databasen Eivora är de fortsatt storägare med 30 procent vardera. Byggfabriken har 27 anställda och bolaget har produktion och kontraktstillverkning i Sverige och Europa.