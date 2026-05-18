Malmös nya spelsuccé

Den Malmöbaserade studion Odd Dreams Digital släppte nyligen sitt första spel, Everything is Crab. Succén var omedelbar och gav en topplacering på listan över världens populäraste nya spelsläpp på plattformen Steam.

Odd Dreams Digital grundades i Malmö 2024 av Denis Asensio som bland annat har en bakgrund som speldesigner på Massive Entertainment. Han är av förklarliga skäl nöjd med släppet.

– Vi är ett team med fyra utvecklare och ett par samarbetspartners. Framgången kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta arbeta med Everything is Crab, skapa nytt innehåll och öka kvaliteten under lång tid framöver. Storleksmässigt kommer vi att fortsätta göra det vi gör bäst, att arbeta med spel av liknande omfattning och målgrupp under korta till medellånga utvecklingscykler, säger Denis Asensio.

Odd Dreams Digital var hösten 2024 en av deltagarna i den första omgången av klusterorganisationen Game Habitats startup-program Haven.

– Det hjälpte oss definitivt att få en tydlig bild av vilken riktning vi var tvungna att ta för att sätta vår studio på kartan. Det har också varit ett bra att kunna få tillgång till olika typer av lokal stöttning via Haven eller Game Habitats rekommendationer, säger Denis Asensio.