Skånsk spelkris: ”Läget stabilare”

Spelbranschen i Malmö har genomgått ett stålbad, präglat av jobbslakt och nedskärningar. Men enligt Game Habitat är läget stabilare nu. Förhoppningar sätts till flera titelsläpp under våren, bland annat James Bond.

Trots tuffa tider kvarstår Malmö som ett viktigt ekosystem för spelutveckling, med många studior verksamma i området. Flera speltitlar är på gång – och frågan är om det är nu det börjar vända?

– Just nu upplevs läget som mer stabilt, men det är fortfarande svårt att sia om framtiden. Vi hade en våg av uppsägningar i spelbranschen förra året och det är inte omöjligt att det kommer fler. Globalt är hela branschen i en omställningsfas, säger Måns Billing, ansvarig för talangutveckling på Game Habitat.

Som Rapidus tidigare skrivit skjuter Malmö stad från och med i år till 3,6 miljoner kronor per år för att Game Habitat och Minc ska utveckla spelindustrin i staden. En välbehövlig vitamininjektion.

Samtidigt har det börjat bubbla i det skånska spelklustret. Flera spelsläpp väntas under våren, bland annat det uppmärksammade James Bond-spelet 007 First Light från IO Interactive.

Måns Billing

– Det är väldigt positivt att vi har flera kommande släpp, då det släpptes väldigt få spel från Malmö förra året. Det kommer allt från trippel A-spel till mindre indie-titlar, det stärker hela spelcommunityt, säger Måns Billing.

Rapidus kan nu publicera en lista, framtagen av Game Habitat, som visar vårens spelsläpp. Samtliga spel på listan har utvecklats helt eller delvis i Malmö.

Vd lämnade Massive

Och på tal om spelbranschen, i förra veckan slog beskedet från Massive i Malmö ner som en bomb: Massives vd Thomas Andrén slutar. Det var inte första smällen på kort tid. I januari meddelade bolaget att 55 medarbetare sparkas och kort därefter kom beskedet att högsta kreativa chefen, Julian Gerighty, slutar för att gå till konkurrenten Dice i Stockholm.

Enligt ett pressmeddelande har Thomas Andrén fått ett nytt jobb som chef för Ubisofts nya Creative Network. Andrén har varit vd för Massive sedan 2021, då hans föregångare David Polfeldt slutade.

Vem som tar över vd-stolen återstår att se.

Första kvartalets stora skånska spelsläpp

Tarsier har släppt Reanimal, vilket togs emot väl av både spelare och kritiker.

Tuxedo Labs har släppt en multiplayer-version till sitt populära spel Teardown.

Spelsläpp under våren och sommaren

IO Interactive skulle ha släppt nya James Bond-spelet 007 First Light den 27 mars men spelet är försenat med nytt datum 27 maj. Spelet har rönt enorm uppmärksamhet och var också listat, tillsammans med bland andra GTA 6, som ett av årets mest efterlängtade spel på The Game Awards (spelvärldens motsvarighet till filmens Oscarsgala) i december.

Odd Dreams Digital, ett av företagen som varit med i Game Habitats och Minc stödprogram Haven, släpper Everything is Crab den 8 maj. Spelet har pratats upp rejält de senaste månaderna och förväntningarna är höga.

Apog Labs släpper Atmosfar under våren men har inte avslöjat ett exakt datum. Apog Labs har tidigare rönt framgångar med Airport CEO men detta är ett betydligt större projekt som också gjort att företaget växt betydligt de senaste åren efter en publishing-deal med japanska Shueisha Games. Spelet har nått över 200 000 önskningar på plattformen Steam, vilket gör det till ett av de 250 mest önskade spelen i världen på plattformen, så förutsättningarna för framgång är goda.

Section 9 Interactive släpper End of Abyss någon gång under året, ryktet säger senast i sommar.

She Was Such A Good Horse ska släppa Into the Unwel under året men inte heller här har något exakt datum avslöjats. Game Habitat tror dock att det är senast i sommar som gäller även för det här spelet.

Indieföretaget Carry Castle ska släppa sitt Midnight Horde i maj. Per Fornander, som står bakom Carry Castle och ensam utvecklar Midnight Horde, har i tidigare företag med andra indiespel bland annat vunnit Nordens bästa spel på Nordic Game Conference.

Fler indies som kan komma att släppa sina spel de närmaste månaderna är Impact Unified med deras Marvatten och Bracer med sitt Battleship Command.

Bland de stora namnkunniga spelutvecklarna finns Massive som just nu utvecklar en ny DLC (downloadabe content) till The Division 2, Sharkmob som fortsatt jobbar på Exoborne och Frictional Games som färdigställer deras nya spel Ontos.