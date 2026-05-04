Konkurs i Walfisz-bolag

Bolaget Multiscription, som Massive-grundaren Martin Walfisz varit med och grundat, är försatt i konkurs. Värderingen var som mest nära 100 Mkr.

Senast Rapidus skrev om Multiscription var 2023 då startup-bolaget gjorde en nyemission på 16 Mkr. All verksamhet skedde i ett danskt systerbolag, Multiscription Aps. Det bolaget försattes i konkurs året därpå, 2024, vilket flög under radarn i Sverige.

Sedan dess har det funnits förhoppningar om att kunna genomföra en ordnad avveckling och likvidering av det svenska bolaget, baserat på att en dansk skatteåterbäring skulle kunna flyttas över till det svenska bolaget. Den skatteåterbäringen har dock uteblivit och därmed har även det svenska Multiscription nu försatts i konkurs.

Martin Walfisz

– Det svenska bolaget hade en fordran på 6,3 miljoner kronor på det danska bolaget. När det stod klart att det inte gick att utvinna de pengarna blev det omöjligt med en ordnad likvidation, säger konkursförvaltare Linda Nordin på advokatfirman Wesslau.

Multiscription utvecklade en plattform vid namn Unleashed som spelare skulle kunna prenumerera på för att få fördelar i flera olika spel. Kundgruppen var spelutvecklare som skulle kunna integrera plattformen i sina spel. Bolaget värderades som mest 2023 till 8,5 miljoner euro, det vill säga närmare 100 Mkr.

Bolaget uppgav 2023 att Unleashed var integrerat i 20 olika spel, men bolaget fick aldrig några intäkter.

– Vi startade bolaget redan 2018 och trodde mycket på det. Vi ville skala upp och tog in pengar 2023, men sedan gick det inte som vi trodde. Då var det väldigt många företag som uppvaktade spelutvecklare med diverse plattformar för integrering. Vi insåg att säljinsatsen skulle behöva vara enorm, säger Martin Walfisz och fortsätter:

– Det är en vanligt men sorglig startup-historia.

Vad gör du i dag?

– Jag funderar på olika idéer och sitter och vibekodar (koda med hjälp av AI, red). Det är otroligt vad kraftfulla AI-verktygen är nu och jag har väldigt roligt.