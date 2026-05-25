Börs-vd söker nytt jobb

Nolatos koncernchef Christer Wahlquist lämnar bolaget efter 30 år och letar ny operativ roll på annat håll. Hans ersättare rekryteras internt.

Nolatos koncernchef Christer Wahlquist lämnar sin post i samband med halvårsrapporten den 17 juli. Han ersätts av Anders Björklund som redan sitter i koncernledningen som affärsområdeschef för Nolato Engineered Solutions.

Anders Björklund har en lång industriell bakgrund inom Gunnebo Industries, Volvo Construction Equipment, Ericsson och Sandvik där han bland annat varit divisionschef.

– Han har varit en viktig bidragsgivare till de strategier som har växt fram inom koncernen de senaste åren och är synnerligen väl lämpad att leda Nolato in i nästa utvecklings- och tillväxtfas, säger styrelseordförande Klas Forsström i ett pressmeddelande.

Storhetsperiod med Ericsson

Nolato hette ursprungligen Nordiska Latexfabriken i Torekov och grundades 1938. Bolaget hade en storhetsperiod kring millennieskiftet då den största kunden var Ericsson, vars dåvarande mobiltelefoner hade plasthöljen som Nolato tillverkade.

Efter Ericssons sorti från mobiltelefonmarknaden hade Nolato några år då man letade efter ett nytt tillämpningsområde med potential.

Läkemedel blev nästa hit

2005 blev Christer Wahlquist affärsområdeschef för Nolato Medical och inriktningen var plastdetaljer för läkemedelsindustrin. Det visade sig vara rätt satsning och medicinska lösningar är i dag ett av Nolatos viktigaste ben.

Han blev vd 2016 och under de följande fem åren steg Nolatos aktie med 400 procent, mycket tack vare att en av bolagets kunder heter Novo Nordisk. Covid gav Nolatos aktie ytterligare luft, men sedan pandemin upphörde föll aktien hårt. Sedan 2023 har aktien rört sig sidledes och därmed halkat efter börsen i övrigt.

Söker ny operativ roll

– 30 år på Nolato. Det har varit jätteroligt, spännande, kul och utmanande, säger Christer Wahlqust till Rapidus och fortsätter:

– Men vid något tillfälle är det dags att titta på andra möjligheter. Jag kommer att stanna kvar i en rådgivande roll fram till årsskiftet för att se till att det blir en bra överlämning till Anders, och se till att det blir kontinuitet. Sedan tittar jag på nya möjligheter.

Var tittar du nånstans?

– Det är inget jag kan prata om just nu. Men min tanke är att fortsätta i en operativ roll, säger Christer Wahlquist.