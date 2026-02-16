Acke Salem släpper dataspel

Helsingborgsprofilen Acke Salem ligger bakom techbolagen Edument och Payzlip. Som om inte det vore nog driver han också spelstudion Decemberborn som snart släpper ett nytt spel.

Han är dock inte ensam. Spelbolaget drivs tillsammans med Eric Lavesson och Mattias Andersen. Alla tre är fortsatt operativt i aktiva i Payzlip, som utvecklat ett ekonomistyrningsverktyg för lönehantering och tidrapportering. Men därutöver ligger de alltså också bakom indie-spelstudion Decemberborn som i dagarna släppt en demo för sitt kommande spel. Trion kallar spelstudion för ett ”långsiktigt sidoprojekt”.

– Eric och Mattias har ju haft detta lite som en hobby genom åren och lagt en hel del tid på sin fritid. Det första blev rätt framgångsrikt, men det är därför det har tagit så lång tid emellan dem, säger Acke Salem.

Det kommande spelet, Cathedral – crow’s curse, är nämligen en uppföljare till studions första spel Cathedral som kom 2019.

Några konkreta ambitioner för Decemberborn i termer av tillväxt eller liknande finns det inte. Studions utveckling får helt enkelt bero på hur populärt det kommande spelet blir, säger Acke Salem.

Acke Salem

– Spel är lite som ett lotteri. Vissa blir större, andra mindre. Definitionen av indie är ju att man finansierar det själv, och vi tänker att vi gör det så länge det inte pressar oss för mycket. Så det är fortsatt ett hobbyprojekt om det inte smäller rejält första releaseveckan, då får vi bygga på det.

Serieentreprenören Acke Salem är också medgrundare till mjukvarubolaget Comprehend.dev och därutöver bland annat engagerad i Loop Capital och styrelseordförande i Tillväxt Helsingborg.