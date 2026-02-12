Höga förväntningar på Tarsiers nysläpp

”Little nightmares” blev en spelsuccé världen över. Nu är det dags för den svåra uppföljaren för spelstudion. Den hårt pressade spelindustrin i Malmö skriker efter en ny succé.

Vid sidan av dystra rubriker inom spelbranschen väntar flera spelsläpp från spelutvecklare med bas i Malmö i år. Först ut är Tarsier Studios, vars nya spel Reanimal, ett skräckäventyrsspel, släpps i morgon – passande nog på fredag den 13.

— Vi har rätt höga förväntningar på hur det kommer att gå. Vi tror vi gjort något riktigt bra, där vi har skapat en nisch av spel med skräckinslag där det inte finns så många spel, säger Oliver Merlöv, vd på Tarsier Studios.

Förväntningarna är höga också på vad Tarsier utvecklat. Studion rönte stora framgångar med spelet Little Nightmares från 2017. Originalspelet och dess uppföljare Little Nightmares II (2021), samt mobilversionen har sålts i 12 miljoner kopior fram till 2023. Bara på spelplattformen Steam har spelets första och andra del sålts för 44 miljoner dollar.

Nu vill bolaget göra om succén

— Jag hoppas vi når lika många försäljningar som med Little Nightmares I och II. Men våra spel är lite tidlösa, där vi alltid sålt mycket de första 1-2 månaderna – men sedan lever de länge. Vi säljer fortfarande av Little Nightmares 1, säger Oliver Merlöv.

Sedan Embracer köpte Tarsier Studios 2019 övertogs rättigheterna till Little Nightmares av den japanska förläggaren Bandai Namco, som släppte en tredje upplaga i spelserien 2025, dock utan Tarsiers inblandning.

I arbetet med Reanimal landade Tarsier efter många turer i att göra ett spel där mycket påminner om Little Nightmares till stilen, inklusive skräcktemat och att karaktärerna är barn. Samtidigt har studion arbetat med ny teknik som förändrar spelupplevelsen.

— Man ser ju att det är Tarsier, men Reanimal är mycket mörkare än våra tidigare spel. I det här spelet kan man spela tillsammans två personer, och vi har har ändrat vårt kamerasystem så det är mer dynamiskt. Det är mycket tekniskt som är nytt för oss, men det är samma atmosfäriska ton.

Spelet är färdigt och släpps i morgon fredag, men under kommande år kommer studion att arbeta med expansionspaket, alltså nya banor, som ska släppas under året. Ifall det kommer en fortsättning är ännu inte bestämt – nu är fokus att se hur marknaden tar emot det spel som studion arbetat hårt med under flera år.

— Det svåraste för oss är att släppa det, för vi vill hela tiden göra det bättre. Man balanserar mellan det som är affärsmässigt bra och var vi känner passion. Vi vill kunna tjäna pengar för att kunna göra nästa spel, men att göra det bra är viktigast för oss, säger Oliver Merlöv.