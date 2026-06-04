Lumito gasar och ber om pengar

Medtechföretaget Lumito vill göra sin andra nyemission på mindre än ett år. – Vi har börjat få in kundorder och vill ta vara på momentum, säger vd Sanna Wallenborg.

Så sent som i oktober i fjol aviserade Lumito en nyemission på 60 Mkr. Utfallet blev dock bara drygt häften, 36 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 6 Mkr har använts till att amortera lån. Nu behövs pengar igen för att ta bolaget från utveckling till marknad.

Sanna Wallenborg

Lumito är en spinnoff från Lund universitet och har utvecklat ett instrument för analys av vävnadsprover. I affärsmodellen ingår både ett instrument och förbrukningsartiklar. Den marknad som Lumito till en början siktar på är universitet, läkemedelsbolag och kontraktstillverkare av läkemedel (så kallade CRO:er).

– På sikt vill vi så klart sälja även för klinisk användning, men vi tar ett steg i taget. Just nu har vi momentum kring våra första kundorder, pilotprojekt, evidens och nätverk inom forskningssektorn, säger vd Sanna Wallenborg och fortsätter:

Från utveckling till marknad

– Den här nyemissionen ger oss en runway som vi inte specificerar, men som tar oss från utveckling till marknad.

Emissionslikviden ska enligt ett pressmeddelande användas för att ”accelerera kommersialiseringen genom att utöka CRO-partnerskap och initiera samarbeten med läkemedelsbolag, samtidigt som andelen återkommande intäkter från reagenskit och scanningtjänster ska ökas”.

Tufft börsläge

Lumito är svårt drabbat av aktiemarknadens ointresse av bioteknik de senaste åren. Det har inneburit att kraftiga rabatter krävts för att alls få in några pengar, vilket i sin tur pressat aktien som är noterad på NGM Nordic Growth.

Den förra nyemissionen gjordes till kursen 2,5 öre per aktie, medan aktien dagen innan beskedet handlades för 18 öre. Senare har en omvänd split gjorts vilket gör att kursjämförelser haltar.

Då ingick också en teckningsoption, TO7, som gav rätt att teckna aktier för 3,50 kronor, (efter sammanslagningen av aktier). Vid full inlösen hade optionen gett ytterligare 49 Mkr, Men med dagskursen 2 kronor är dessa teckningsoptioner värdelösa.

Den här gången sätts inte ett pris i kronor eller ören. Nyemissionen kommer att göras med en rabatt på 30 procent mot en genomsnittskurs under perioden 23 juni till den 6 juli.

En ny teckningsoption, TO8, ingår i paketet men här anges inga villkor och inte hur mycket mer pengar den eventuellt kan ge. Fullständiga villkor ska publiceras den 9 juli.

Den aktuella nyemissionen är garanterad till 50 procent.