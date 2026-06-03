Paulssonbolag på offensiv

Den skånska doldisen Carepa växer i Peab-Paulssons maktbolag Ekhaga. Ängelholmsbolaget som konkurrerar med miljardkoncerer går på förvärvsoffensiv och slukar ett Malmöbolag.

Förbrukningsvaror till företag är en miljardbransch som attraherar riskkapital från hela världen. En av marknadsledarna, Tingstad Papper med en omsättning över 4 miljarder kronor och cirka 7 procents marginal, förvärvades till exempel nyligen av amerikanska Bain Capital.

Mats-Ola A. Schulze

Andra storbolag på den svenska marknaden är franska Lyreco, som köpte Staples 2021 och omsätter 2,6 mdr i Sverige, och Pacson som omsätter 1,5 mdr och förvärvades 2021 av Optigroup, som i sin tur köptes av norska FSN Ventures 2022.

Utöver miljardomsättning och kapitalstarka ägare har alla dessa bolag en annan sak gemensam: En lång och anrik historia. Tingstad startade 1959 och både Pacson och Lyreco har anor från 1920-talet. Carepa grundades 2017 genom en sammanslagning av KM Pack och Svenska Pappersgrossisten.

Aldrig upplevt normalläge

– Vi har aldrig upplevt ett normalläge på marknaden. Först var det pandemin, sedan kriget i Ukraina och Trumps tullkaos. Nu är det lågkonjunktur och så har vi kriget i Iran, som mycket påtagligt påverkar våra kunder och producenter. Vi ser breda kostnadsökningar, framför allt för oljebaserade plastprodukter, säger Carepas vd Mats-Ola A. Schulze.

Han blev vd 2018 och var dessförinnan klubbdirektör i Helsingborgs IF.

Men även Carepa har starka ägare. Bjäre Invest, som är en del av familjen Paulssons Ekhaga Utveckling, äger 100 procent av aktierna i bolaget, som trots omvärldsläge och konkurrens har lyckats växa med lönsamhet. 2025 omsatte bolaget runt 340 miljoner kronor med cirka 12 Mkr i vinst.

– Vi bygger bolaget med organisk tillväxt som grund och filosofin är att försöka göra det lite bättre varje dag. Sedan vill vi spä på den organiska tillväxten med förvärv.

Tre kundkategorier

Carepa specialiserar sig på förbrukningsvaror till företag inom tre områden: (i) dagligvaruhandel och blomstergrossister, (ii) kontor och industri samt (iii) hotell, restaurang och catering.

I dagligvaruhandeln kan det till exempel handla om förbrukningsprodukter som påsar, tråg, plastförpackningar och torkpapper. Till industrier säljer bolaget bland annat emballage och wellpapp-lösningar och inom restaurang är Carepa stora inom diskmedel till storköksdiskmaskiner.

Och det är just inom restaurangsegmentet som det senaste förvärvet skedde. Ren Disk Malmö blir nu en del av det växande affärsområdet ”Carepa diskservice”. Vid årsskiftet förvärvade Ängelholmsbolaget Dryckeskompaniet och öppnade därmed upp affärsområdet ”dryckesservice”.

Stockholm nästa

– För ett par år sedan förvärvade vi ett bolag i Kungsbacka och kunde därmed etablera oss i Göteborg. Nu hoppas jag att nästa förvärv blir i Stockholm, visionen är att vi ska finnas med fysisk närvaro i alla storstäder till att börja med, säger Mats-Ola A. Schulze och fortsätter:

– Vi är nu i processen att gå från independentkunder till större kedjekunder. Målet är att bli en helhetsleverantör av alla typer av förbrukningvaror sådana kedjor kan önska sig.