Skåningar är gladare

En ny studie visar att skåningar upplever ett högre välbefinnande än en genomsnittlig svensk. Rapidus tar reda på vad som gör oss gladare.

Ett gäng forskare från Institutionen för psykologi vid Lunds universitet har studerat data från två stora internationella studier om välbefinnande och lycka: Global Flourishing Study och Gallup World Poll, som rankingar över världens lyckligaste länder brukar baseras på.

Glada skåningar nätverkar på ett Rapidus-event

Datan omfattar totalt mer än 34 000 personer i Sverige mellan åren 2006 och 2024. Lundaforskarnas syfte har varit att studera välbefinnande – det vill säga en persons subjektiva upplevelse av sitt liv och psykiska hälsa – och jämföra faktorer som sociala relationer, demografi och personlighet.

De har också jämfört mellan regioner och södra Sverige sticker ut. Skåningar upplever ett högre välbefinnande än gemene svensk och Skåne är trea på listan över län med högst välbefinnande, efter Halland som är etta och Jönköping som är tvåa.

August Nilsson

– De tre länen sticker ut och ligger tydligt över medelvärdet. Jag kommer själv från Uppsala och bor i Malmö och min helt personliga upplevelse är att det är ett lite varmare klimat här nere, både vädermässigt och socialt, säger August Nilsson, en av forskarna bakom LU-studien.

Viktigaste förklaringen

Den viktigaste förklaringen till att många människor upplever ett lägre välbefinnande är enligt forskarna avsaknad av betydelsefulla sociala relationer. Ett märkbart trendbrott är att fler ungdomar och unga vuxna upplever ett lägre välbefinnande än tidigare i Sverige, en utveckling som började under pandemin.

– Effekten av att fler ungdomar är olyckliga ser vi i vissa västerländska länder. I vissa fall före pandemin och i andra fall efter, men det finns möjligen en viss covid-effekt i Sverige. Det finns en hel generation som missade väldigt viktiga och formativa sociala sammanhang på grund av pandemin, säger August Nilsson.

Han pekar ut två andra viktiga förklaringar till ungdomars sänkta välbefinnande: smartphones och att en mindre andel ungdomar gruppidrottar idag jämfört med för tio år sedan.

– Användandet av smartphones är en het kandidat eftersom vi vet att det kan vara skadligt för ungdomars psykiska hälsa beroende på hur man använder dem.

Vem mår bäst i Skåne?

– Generellt en vuxen eller äldre person med ganska hög inkomst, som inte röstar på ytterkantspartierna, är emotionellt stabil och har bra sociala relationer.

Vad kan skåningar göra för att må ännu bättre?

– Investera i sociala relationer och skapa genuina relationer med dem man jobbar med.

Med det sagt, är det nyttigt att gå på nätverksträffar och mingla?

– Om minglet går bortom bara ytligt jobbsnack så skulle jag säga det. Det gäller att försöka ha lite djupare eller roligare sociala utbyten än rent jobbsnack.

Summa summarum: Missa inte Rapidus nätverksträffar! Vi erbjuder inte bara affärsnyttiga kontakter, vi erbjuder välbefinnande (och mat och dryck såklart).