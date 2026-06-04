EQT-fonder lyfter Volito

Familjen Granlunds konglomerat Volito levererar drömsiffror i årsredovisningen för 2025. Men den största verksamhetsdrivande delen såg resultatet falla.

Volito har sitt ursprung i flygleasing som Karl-Axel Granlund köpte ut från krisbolaget Nyckeln 1991. Flygleasingen börsnoterades i New York 1998 under namnet Indigo Aviation och Volito klev då ur bolaget.

Volitos styrelse – Stående från vänster: Axel Granlund, Karl-Fredrik Granlund, Veronika Blecher, Peter Granlund. Sittande från vänster: Ulf Liljedahl, Karl-Axel Grandlund och Lennart Blecher.

Sedan dess har familjen Granlunds Volito i det tysta utvecklat ett konglomerat av fastigheter, industriverksamhet och portföljinvesteringar. Enligt årsredovisningen för 2025, som nu är offentlig, har koncernen ett justerat eget kapital på nästan 6,2 miljarder kronor, vilket är rekord.

Omsättningen under 2025 blev drygt 1,1 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto blev 514 Mkr. Resultatet föregående år var 334 Mkr, så lyftet är mer än 50 procent.

Industriverksamheten backade

Det är drömsiffror som får ett kritiskt granskande öga att lyfta på ögonbrynet.

En titt på verksamhetsdelarna ger vid handen att affärsområde Fastigheter (med profilfastigheten Posthuset i Malmö) omsatte 210 Mkr och gjorde ett resultat efter finansnetto på 59 Mkr, en marginell ökning.

Affärsområde Industri, som innehåller dotterbolag inom främst hydraulik, automation och elektrifiering, omsatte 911 Mkr och gjorde ett resultat efter finansnetto på 42 Mkr. Det var en nedgång med 30 procent.

Marginalen för industridelen var 4,2 procent, långt ifrån någon drömsiffra.

Orealiserade värdeförändringar

De verksamhetsdrivande delarna gjorde ett sammanlagt resultat på 100 Mkr. Här saknas alltså mer än 400 Mkr, sett till koncernresultatet.

Rapidus letar efter den resterande vinsten i portföljverksamheten där Volito redovisar de noterade innehaven EQT, Bulten, Alfa Laval och Peab. Under 2025 stod Alfa Lavals aktie stilla och Bulten föll med 29 procent. Peab och EQT steg. Inte heller här finns förklaringen.

De 400 miljoner som Rapidus letar efter återfinns enligt finanschef Patrik Melin i onoterade innehav där den största delen utgörs av EQT-fonder och värdeförändring på dessa. Volito har investerat i hela 17 av EQT:s fonder och det totala värdet som angavs vid årsskiftet var strax under 3 miljarder kronor.

Värdeökningen, som tillskrivs resultatet, är dock redovisningsteknik så länge Volito inte säljer sina EQT-fondandelar, eller får utbetalning när en fond avvecklas. Kassaflödet, som mäter reda inkommande pengar, stannade på 72 Mkr.

Ulf Liljedahl

Vd Ulf Liljedahl är inför publiceringen av den här artikeln starkt kritisk till dess “semantiska ansats” och gör följande kommentar på mail:

“Volito är ett investmentbolag som efter bästa förmåga skall balansera risk och avkastning genom väldiversifierade investeringar. Som ett konkret exempel har industriverksamhetens tillkortakommanden år 2025 balanserats av ett ökat värde inom portföljinvesteringar. Med det sagt är jag/vi inte nöjda med industriverksamhetens resultat 2025.”