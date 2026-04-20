Så mycket tjänade Skånes högst betalda börs-vd:ar 2025

Alfa Lavals vd Tom Erixon fortsätter vara Skånes bäst betalda börs-vd. Men störst lyft mot året innan var det en annan som fick. Rapidus har listan över Skånes bäst betalda börs-vd:ar.

De flesta börsbolag har nu lämnat in sina årsredovisningar för 2025. Där redovisar bolagen ersättningar som betalts till styrelse, vd och andra i ledande befattningar.

Tom Erixon

Rapidus har gått igenom rapporterna från de 20 största skånska bolagen sett till börsvärde och sammanställt en topplista över de vd:ar som fick högst ersättning förra året.

Det är viktigt att notera att vd:s grundlön bara är en del av ersättningen som sedan kompletteras med bonusar, aktier, förmåner och pensioner. Ovanpå det kommer olika former av sociala avgifter.

Ulrika Hallengren

Noterbart är också att endast ett av de 20 bolagen har en kvinnlig vd, nämligen Ulrika Hallengren på Wihlborgs. Hennes ersättning ligger dock inte i nivå med de som hittar in på tio i topp, som därmed liksom tidigare består endast av män.

Största lyftet – och ett magplask

Johan Westman

Högst ersättning fick Tom Erixon, koncernchef för Skånes största börsbolag, Alfa Laval. Störst ersättningslyft, med 4,5 miljoner kronor, fick däremot AAK:s vd Johan Westman vars bonus på 19 Mkr nyligen uppmärksammades i media.

Hermann Haraldsson

Årets störtdyk står e-handelsjätten Boozts vd Hermann Haraldsson för. Hans ersättning sjönk med hela 16 Mkr jämfört med 2024. Hans fasta lön ligger oförändrat på 10 Mkr, men till skillnad från 2024 får Haraldsson rejäla sänkningar gällande rörlig ersättning och övriga förmåner. Dessutom har han under fjolåret inte fått någon aktierelaterad ersättning.

Under fjolåret bytte Arjo vd när Joacim Lindoff lämnade och Niclas Sjöswärd tog över som tillförordnad vd. Deras ersättningar avser därmed bara en del av året 2025 och därför tar de sig av förklarliga skäl inte in på topp tio-listan.

Värt att notera är också att Camurus med vd Fredrik Tiberg i spetsen i skrivande stund inte har publicerat årsredovisningen för 2025. Tiberg skulle sannolikt kvala in på topp tre över bäst betalda börs-vd:ar. För 2024 låg hans ersättning på 36,6 miljoner kronor.