Precise in i global standard

Precise Biometrics fingeravtrycksteknik har blivit en del av plattformen Mosips internationella rekommendationer. Det fick aktien att handlas upp 120 procent på morgonen.

Mosip, eller Modular Open Source Identity Platform, är en plattform som hjälper regeringar och myndigheter att bygga säkra ID-system. Projektet finansieras bland annat av stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation och är främst riktat till länder och områden där många människor saknar ID-handlingar.

Joakim Nydemark

– Man skulle kunna kalla det ett standardiseringsramverk som skriver riktlinjer och specifikationer för den här industrin framför allt i delar av Asien, Afrika och Latinamerika, säger Precise Biometrics vd Joakim Nydemark.

Lundabolaget meddelade i morse att dess algoritmer för fingeravtrycksavsläsning blir en del av Mosips rekommendationer. Närmare bestämt är det algoritmer för matchning av fingeravtryck som säkerställer att rätt person identifieras.

– Det öppnar upp spelplanen för oss. Om du ska bygga ett system för nationellt ID med fingeravtrycksmatchning så rekommenderas nu vår mjukvara. Vi har jobbat aktivt tillsammans med Mosip under nästan ett år för att få till det här så vi är väldigt glada, säger Joakim Nydemark.

Lika glad var aktiekursen som var upp 120 procent som mest under morgonen. I skrivande stund är den upp 105 procent på dagen.

Rapidus skrev i mars om Precise Biometrics samgående Fingerprint Cards. Läs artikeln här: