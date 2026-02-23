Elonroad fyller på kassan

Elonroad i Lund, som tillverkar laddningsskenor för elfordon, fyller på kassan med 22 miljoner kronor. Vd Karin Ebbinghaus antyder att det kan komma mer.

Elonroad har med uppfinningar från grundaren Dan Zethraeus utvecklat en laddningskena för elfordon, antingen under färd eller som en parkeringsladdning. Tekniska motgångar och kapitalbrist har kantat bolagets väg och vd Karin Ebbinghaus jobb har till stor del gått ut på att jaga pengar.

För ett drygt år sedan kom dock ett kommersiellt genombrott då bolaget fick en större order från en hamnterminal i Kalifornien, driven av det amerikanska kontainerterminalföretaget International Transportation Service LLC. Ordervärdet var då 20 Mkr

Karin Ebbinghaus

– Det här är en genombrottsorder för oss och är enormt viktig inom vårt område laddlösningar för hamnar. Nu ska vi installera några hundra meter elväg, men nästa gång handlar det om kilometer, sa Karin Ebbinghaus till Rapidus då. Läs den artikeln här.

Karin Ebbinghaus medverkade vid Rapidus pitchträff i Köpenhamn i november och sa då att siffrorna för 2025 pekar mot nollresultat och kassaflödesmässig break even.

Nu har bolaget fått in 21,8 miljoner kronor i en nyemission, enligt uppgifter hos Bolagsverket.

Första delen i en större emission

Till nyhetssajten Impact Loop säger hon att summan är en första del i en större emission. Samt att den aktuella summan främst kommer från befintliga ägare, men också att en amerikansk affärsängel kommer med på tåget.

”Vi ska accelerera den kommersiella applikationen för hamnar. Vi har projekt i Long Beach, Malta och Oslo och för flera dialoger inom segmentet”, säger Karin Ebbinghaus till Impact Loop.

Största ägare före emissionen var grundaren Dan Zethraeus med 32 procent av aktierna, följt av Almi Invest Greentech med 11 procent.

Rapidus har utan framgång sökt Karin Ebbinghaus, men talat med Dan Zethraeus som avböjer kommentarer och hänvisar till henne.

Lyssna på Karin Ebbinghaus när hon medverkat i Rapidus podd Lejonkulan: