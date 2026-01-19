Räkna med fördubblad vattentaxa

Det nya avloppssystemet i Lund och Malmö kommer att betalas av hushåll och företag. VA Syd utesluter inte en fördubblad vattentaxa.

Avloppssystemet Maxima finansieras av de anslutna kommunerna, det vill säga Malmö, Lund och Lomma. Men det är skillnad på att finansiera och betala. Det är kommunens medborgare och företag som i slutändan får stå för notan.

Sjölunda reningsverk i norra Malmö

Karin van der Salm

– Kommunerna tar upp lån och lånar vidare till oss på VA Syd. Men återbetalningen av lånen kommer att ske via vattentaxan som kommer till hushåll och företag, säger VA Syds förbundsdirektör Karin van der Salm.

– Återbetalningstiden på Maxima är 35-40 år. Det är lång tid, men det kräver ändå en kraftigt höjd vattentaxa, fortsätter hon.

Vattenpriset kommer inte att höjas med anledning av projektet innan det är klart, lovar hon. Men när det är klart, alltså 2035 om allt går som planerat, kan taxan komma att höjas med så mycket som 100 procent.

– Det är svårt att veta exakt hur stor höjningen blir, någonstans mellan 50 och 100 procent. Det beror på framtida ränteläge och annat. Men man får nog räkna med att vatten blir en kostnad i nivå med energi i framtiden, säger Karin van der Salm.

En kuriositet i sammanhanget är att VA Syd har 80 procent fasta kostnader och 20 procent rörliga. Men i vattenräkningen är den fasta avgiften ungefär 60 procent medan den rörliga är 40 procent.

– Vi gör den rörliga delen högre för att det åtminstone ska märkas lite på räkningen om man sparar vatten, säger Karin van der Salm.

Av totalkostnaden på 17,5 miljarder kronor finansierar Malmö stad 14,5 miljarder, Lund 2,8 mdr och Lomma 166 Mkr.