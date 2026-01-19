Decenniets största upphandling

Om ett år börjar bygget av en skånsk infrastrukturinvestering som i kostnad slår citytunneln i Malmö med råge. Rapidus träffade duon som är ytterst ansvarig för 17-miljardersprojektet.

Det handlar om att göra om hela avloppsreningen i Lund och Malmö i stort sett från grunden. Projektet kallas Maxima, uppkallat efter Cloaca Maxima som byggdes av romarna för 2000 år sedan.

Investeringen på totalt 17,5 miljarder kronor kan jämföras med kostnaden för citytunneln i Malmö, som omräknat till dagens penningvärde kostade omkring 14 miljarder.

Karin van der Salm & Anna Uth

Maxima blir därmed ett av Sveriges största infrastrukturprojekt, kanske nummer två efter Förbifart Stockholm som ligger i 50-miljardersklassen. Det är till och med nästan jämförbart med Öresundsbron.

Konkret går projektet ut på att bygga ett nytt reningsverk i norra Malmö där det befintliga Sjölunda ligger, granne med Sysavs kraftvärmeverk. Lunds kommun har beslutat att lägga ner reningsverket i Källby för att i stället finansiera en tunnel till Sjölunda som får fördubblad kapacitet.

Borgeby och Bjärred kopplas på en ledning mot Lomma som redan idag skickar sitt avloppsvatten till Sjölunda.

Under arkeologiska jordlager

De politiska besluten fattades för mer än ett år sedan, efter att Lund valsade fram och tillbaka kring huruvida Källby skulle byggas ut eller läggas ned. Beslutet blev alltså det senare.

Tunneln från Lund till Malmö blir 10 kilometer lång, kommer att borras cirka 20 meter under markytan – under vägar, hus, arkeologiska jordlager och Alnarp. Den blir drygt 3 meter i diameter, alltså mer än insidan av en tågvagn. Den ska med självfall transportera Lunds hela avlopp.

Maxima

Dessutom borras en 5 kilometer lång tunnel från Turbinen i södra Malmö, under hela stan till Sjölunda. Den tunneln blir 5 meter i diameter, tillräcklig för ett helt tåg.

Därutöver ska en ny ledning byggas för utsläpp av det renade avloppsvattnet i Öresund . Den ska bli fyra kilometer mot dagens två kilometer. Vattnet i Lommabukten kommer att bli renare, både på grund av den längre ledningen och att ny teknik i Sjölunda gör utläppsvattnet renare från början.

Byggstart sker 2027 och det hela ska vara klart 2035. De som ska se till att det händer är VA Syds förbundsdirektör Karin van der Salm och programägaren Anna Uth, som tidigare även varit tillförordnad förbundsdirektör.

Upphandling pågår

– Aktuell status är att vi håller på att handla upp de entreprenadföretag som ska utföra arbetet med Sjölunda. Vi räknar med att det blir klart under första kvartalet 2026, säger Karin van der Salm.

Här ligger med andra ord en guldgruva på 17,5 miljarder kronor och väntar på byggföretag, underentreprenörer och konsulter. Det är än så länge hemligt vilka företag som lagt anbud i upphandlingen.

För att vara exakt är den beräknade budgeten 15,3 miljarder. Ytterligare 2,2 miljarder är avsatta för oförutsedda kostnader. Det ska räcka, säger Anna Uth:

– Vi är väl förberedda och har god erfarenhet av sådana här projekt. Vi har medarbetare som var med vid bygget av citytunneln och den klarades faktiskt lite under budget, säger hon och fortsätter:

– Det här projektet är avgörande för en fortsatt tillväxt i regionen. Dagens avloppssystem är från 1960-talet och underdimensionerat. Vi bygger mer kapacitet. Om företag och industrier ska kunna etableras behövs mark, energi och avlopp.