Premiär i motvind för ny flyglinje

På söndag startar Skåne Aviation flyglinjen Malmö – Bromma. Samtidigt pressas bolaget av rusande bränslepriser. — Läget är prekärt, säger Jens Harrysson, kommersiell chef.

Förutsättningarna för den nygamla flyglinjen Malmö–Bromma kunde varit bättre. Lagom till att Skåne Aviation återupplivar flygsträckan har det amerikansk-israeliska kriget i Mellanöstern drivit upp bränslepriserna till historiska nivåer. Det får flygbolag världen över att agera. Somliga har infört bränsletillägg, andra ställer in avgångar för att få kalkylerna att gå ihop.

Skåne Aviation följer utvecklingen och förbereder sig för olika scenarier. Inför premiären på söndag har bolaget till en början minskat antalet biljetter till bolagets lägsta pris. Fler åtgärder kan inte uteslutas.

— När vi väl kommit igång att flyga kan det bli aktuellt med ett bränsletillägg, men det går inte att spekulera i nivån, det förändras minut för minut. Läget är prekärt såklart, säger Jens Harrysson, kommersiell chef på Skåne Aviation.

Att minska antalet flygavgångar har hittills inte varit en av lösningarna för Skåne Aviation, men Jens Harrysson utesluter ingenting med tanke på hur osäker utvecklingen är.

— Grejen med flyg är att man måste ha tillit till frekvensen, annars blir produkten och erbjudandet försämrat. Men om det blir dramatiska förändringar så absolut, säger han.

Vissa bolag börjar vänja sig vid osäkerheten som de snabba vändningarna i världspolitiken innebär. Men att starta en flyglinje mitt i en global bränslekris är otur för Skåne Aviation.

— Det kommer synnerligen olyckligt. Samtidigt vet man när man startar något nytt att man inte kommer att flyga med fulla maskiner från dag ett, det tar lite tid.

Initiativet till flyglinjen kommer från Sydsvenska Handelskammaren, vars medlemmar saknat en direktlinje till centrala Stockholm istället för Arlanda. Många resenärer har förköpt biljetter för att stötta satsningen, men bolaget behöver också se resenärerna dyka upp över tid.

— Jag brukar säga ”Tack snälla för alla ryggdunkningar och visslingar, men nu måste ni sitta ombord också”, säger Jens Harrysson.