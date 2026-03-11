Flyget till Bromma gör comeback

Flyglinjen mellan Malmö–Bromma återuppstår några dagar efter påsk – efter initiativ i det skånska näringslivet. Bland finansiärerna finns Karl-Axel Granlund och EQT-profilen Lennart Blecher.

Sedan flygförbindelsen mellan Malmö Airport och Bromma lade ner i slutet av 2024 har det skånska näringslivet saknat en flygförbindelse till Bromma. Men nu startar det nya flygbolaget Skåne Aviation som bara ska trafikera sträckan mellan Sturup och Bromma.

Stefan Nilsson

— Egentligen är det ett initiativ från näringslivet i Skåne som vill kunna ta sig till Stockholm. Det är många som har verksamhet i Stockholm som kräver den snabba resan, säger Stefan Nilsson som är vd för Skåne Aviation.

Den första flygningen kommer att ske den 12 april i år, och bolaget kommer till en början att erbjuda åtta avgångar per dag. Till hösten utökas flygflottan med ytterligare ett flygplan och avgångarna blir fler, så att det blir möjligt att veckopendla.

Hela initiativet har startat genom Sydsvenska Handelskammaren, där medlemmarnas ovilja att ge upp flygmöjligheten till Stockholm till slut mynnade ut i det nya bolaget.

Satsningen backas av den skånska finansprofilen Karl-Axel Granlund, vars familjekoncern Volito började sin verksamhet med att leasa just flygplan. Även EQT-profilen Lennart Blecher, samt bolaget Grafair, som driver verksamhet på Bromma flygplats, har investerat i bolaget.

Omfattande förköp

Dessutom har en mängd skånska företag valt att stötta bolaget genom att förköpa biljetter.

— Det är allt ifrån enmansföretag som köpt 10 biljetter till företag som köpt flera 100 biljetter. För oss kvittar storleken på biljettköpet, det är engagemanget för projektet som spelar roll för oss, säger Stefan Nilsson.

Inrikesflyget i Sverige har det tufft. Digitaliseringen och klimatmedvetenheten är några skäl till att flygresor numera uteblir, eller istället sker med tåg. Men Stefan Nilsson är övertygad om att såväl företag som privatkunder kommer att välja flyget när möjligheten väl finns.

— Klart det finns utmaningar att lära folk att komma tillbaka till Bromma, men framför allt har vi engagemanget med företagen bakom. Det finns en stor privat marknad också, som vill ha det här smidiga som Bromma står för. 20 minuters check-in, det är ju omöjligt för Arlanda eller Kastrup att konkurrera med.

Skåne Aviation räknar med att ha en 70-procentig beläggning i kabinen, vilket Stefan Nilsson menar är standard för inrikesflygen i Skandinavien. Målsättningen är att bli en lönsam verksamhet på sikt.

— Vi har ägare som tror på detta och med vår kompetens från flygbranschen är vi helt säkra på att det kommer att lyfta. Det vi inte vet är hur fort marknaden kommer tillbaka, men fördelen är att vi kan anpassa vår kostym i och med att vi bara flyger en linje, säger Stefan Nilsson.