Lundaprofessorns fall tar ny vändning

En professor vid Lunds universitet är anmäld för att ha utnyttjat LU:s resurser för egen vinning. På onsdagsmorgonen kom ett nytt besked i fallet som överrumplar facket.

I förra veckan skrev Rapidus att en professor vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) är anmäld av Lunds universitet (LU) för att ha gjort sig skyldig till grov trolöshet mot huvudman. LU har begärt att Statens ansvarsnämnd (SAN) avskedar honom.

Universitetet har också anmält honom för brott. Igår hölls ett första polisförhör med professorn. Nya förhör väntas under nästa vecka.

Sedan mitten av januari har professorn varit arbetsbefriad, fram till den 10 maj då han fick återgå till sin tjänst. Anmälningarna mot honom kvarstår dock.

På onsdagsmorgonen kom ett nytt besked från SAN: Professorn är fortsatt avstängd från sitt arbete, med lön och löneförmåner, fram till den 20 juli. Beslutet baseras på en ansökan som LU skickat till SAN, utan fackets vetskap.

– Vi fick det här beslutet för bara en liten stund sedan. Lunds universitet har skickat in en ansökan till SAN om att få professorn avstängd från sitt arbete utan lön och löneförmåner. Ansökan har skickats in helt utan vår vetskap, säger Lena Christensen, facklig förtroendeman vid Saco-S.

Saco-S har hjälpt den polisanmälda professorn genom hela processen. Facket menar att avstängningen är ett brott mot lagen om anställningsskydd och kan likställas med ett ogiltigt avsked. Saco-S begär att avstängningen hävs.

– Saco-S och universitetet ska förhandla om ärendet imorgon. Vår hållning har hela tiden varit att avstängningen har varit olovlig. Vi får se hur vi agerar nu, säger Lena Christensen.

