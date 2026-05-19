Hansa Biopharma i miljardavtal

Lundabolaget Hansa Biopharma tar hem ett licensavtal i miljardklassen. Pengarna ska säkra en USA-lansering och innebära slutet på en lång rad av finansiseringsrundor, enligt vd Renée Aguiar-Lucander.

Avtalet med det globala läkemedelsbolaget Serb är värt 1,2 miljarder kronor initialt. Det gäller utveckling och kommersialisering av Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

Renée Aguiar-Lucander

Vd Renée Aguiar-Lucander kallar avtalet ”transformativt” för Hansa Biopharma. Bolaget tog i somras in 232 Mkr, mest av alla skånska bolag i Rapidus sammanställning och har fyllt på kassan ytterligare sedan dess. I oktober tillförde en riktad emission närmare 670 Mkr och så sent som i mars i år säkrade man finansiering på omkring 280 Mkr i form av konvertibla skuldebrev.

Kan vara slutet på finansieringsrundor

Nu kan det dock vara slut med finansieringsrundorna. Med det nya avtalet finns potential att nå lönsamhet, enligt Renée Aguiar-Lucander.

– Det stärker vår finansiella ställning avsevärt, vilket säkerställer en optimerad USA-lansering och en väg mot lönsamhet, förutsatt regulatoriskt godkännande i USA under 2026, säger hon i ett pressmeddelande.

FDA-besked i december

Beslut om eventuellt USA-godkännande väntas komma i december i år.

Hansa Biopharmas läkemedel Idefirix gör det möjligt för patienter med för hög nivå av antikroppar att genomgå njurtranplantation. Läkemedlet är baserat på Lundaprofessorn Lars Björcks upptäckt av enzymet imlifidase, som snabbt reducerar antikroppen IgG som tillhör immunförsvaret men kan försvåra transplantationer.

Volatil aktie

Hansa Biopharmas aktie har åkt berg-och-dalbana på börsen genom åren. Aktien steg kraftigt i en riskvillig marknad åren 2016-2018 på lovande data kring Idefirix och stod som högst i 348 kr, för att därefter rasa ihop när riskaptiten vände samtidigt med negativa besked från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

Aktien steg kraftigt igen 2020 efter ett marknadsgodkännande i EU, men sjönk tillbaka under de efterföljande åren för sedan dess röra sig i spannet mellan 25 och 50 kronor.

På tisdagsförmiddagen steg aktien med 25 procent efter beskedet om licensavtalet.