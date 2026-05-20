Lundaduo vill utmana Tiktok

Det nystartade bolaget Kabloie i Lund vill utmana de stora videoplattformarna med sin plattform för korta ljudklipp. – Kortformsaudio är nästa naturliga steg, säger grundarna från Lund.

Kortformsvideo, eller shorts som klippen ofta kallas, har tagit över många ungdomars mediekonsumtion med plattformar Tiktok, Instagram Reels och Youtube Shorts. Nu hoppas grundarduon bakom Kabloie att samma sak ska ske med kortformsaudio.

Tobías van Oudheusden och Antonio Divković

– Utvecklingen för videoformatet har gått från traditionell tv till digital-tv, digitala plattformar och slutligen till kortformsvideo. Audioformatet har gjort ungefär samma resa, från traditionell radio till digital och sedan podcasts men det har stannat där. Vi är övertygade om att korta klipp är nästa naturliga steg där också, inte minst med tanke på alla wearables som gör det enklare att scrolla mellan klippen, säger Antonio Divković.

Målgrupp gymnasieelever

Han driver bolaget tillsammans med Tobías van Oudheusden. Deras plattform ska precis som videojättarnas innehålla ett användaranpassat flöde av klipp som användarna kan scrolla igenom. Målgruppen är initialt gymnasieelever och unga studenter som kan lyssna på sitt flöde till exempel när de går, cyklar eller håller på med något annat.

– Det kan vara nyheter, highlights från alla dina favoritpoddar, meddelanden från vänner, influencers, komiker. Idén är att det ska vara en upphöjd lyssnarupplevelse där du får ut mycket mer av tiden, säger Antonio Divković.

Freemium-modell

Affärsmodellen ska också likna videojättarnas, en ”Freemium-modell” där användarna får gratis tillgång under en period för att sedan introduceras till reklam och en betalversion för att slippa reklamen och få extra funktioner.

– Fokus nu är att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen och sprida appen till så många som möjligt. Det vore inte logiskt att försöka ta betalt i ett så tidigt skede, säger Tobías van Oudheusden.

Antler investerar

Kabolie har genomfört sin första investeringsrunda och tar in 2 miljoner kronor från riskkapitalbolaget Antler. Pengarna ska gå till att anställa ett par medarbetare till och accelerera värvningen av nya användare. Dessutom ska bolaget och grundarna flytta upp verksamheten till Stockholm.