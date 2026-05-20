Selin tar kontroll över Croisette

Erik Selin har i det tysta seglat upp som huvudägare i den Malmöbaserade fastighetsrådgivaren Croisette. Grundaren Per Svensson trappar ned och den tidigare storägaren, konsultjätten Knight Frank, är nu helt borta.

Sveriges största privata fastighetsägare, Erik Selin, äger nu 39,9 procent av Malmöbaserade Croisette. Samtidigt har bolagets grundare Per Svensson minskat sitt ägande rejält.

Den tidigare storägaren, brittiska konsultfirman Knight Frank, är utköpt. Det är Erik Selin som har köpt de flesta av aktierna, samtidigt som anställda inom koncernen har ökat sina innehav.

Ägarförändringarna beror delvis på att Per Svensson av privata skäl valt att trappa ner. Han är idag aktiv ägare i Croisette med ett innehav på 17 procent. Tidigare ägde han 50,1 procent av bolaget.

Ett annat skäl är att Per Svensson klev av som vd i början av förra året för att gå in i rollen som affärsutvecklingschef. Magnus Andersson tog då över vd-posten.

– När jag kom in som vd ifrågasatte jag avtalsnyttan med Knight Frank. Det var sagt att de skulle leverera ohyggligt med affärer, men så blev det inte, säger Magnus Andersson och fortsätter:

– Jag har arbetat med Erik Selin tidigare och att han går in som storägare är naturligt. Nu jobbar vi dessutom utifrån en nordisk kontext som passar organisationen mycket bättre.

Croisette köpte bostadsmäklaren Våningen och Villan under 2022. Frank Knight köpte in sig i Croisette under 2023. Säljare var K-fastigheters Jacob Karlsson.

Nu har Croisette smalnat av verksamheten något och enligt Magnus Andersson ”arbetar man med hur bolaget ska se ut framåt”. Per Svensson tillägger:

– Vi har gått tillbaka till att vara ett snabbfotat, privatägt bolag.

Fyrfaldigad omsättning

Arbetet och den nya ägarstrukturen syns i siffrorna. Croisette har ökat sin omsättning från 60,4 miljoner kronor 2024 till 234 Mkr 2025. Samtidigt har förlusten minskat kraftigt, från minus 16,8 Mkr till minus 6 Mkr. Det förbättrade resultatet förklaras bland annat av ökad efterfrågan på transaktionsrelaterade tjänster.

Det här året spås det bli svarta siffror på sista raden, om än med något lägre omsättning.

– Målet är en omsättning på 225 miljoner kronor med ett resultat på runt 20 miljoner. Vi har ett par större affärer på gång, men det är inget jag kan berätta om i dagsläget, säger Magnus Andersson.

Croisette har i dag representation i Sverige, Island, Danmark och Finland med huvudkontor i Malmö.