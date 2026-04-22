Har råd att återköpa aktier

Vid årsskiftet tog Tommas Davoust över vd-posten för det hajpade CRM-bolaget Lime i Lund. Rapidus har tagit ett snack om hans första rapportsläpp, nyförvärv och varför aktien backar.

Tommas Davoust är ingen nykomling på Lime Technologies. Han har varit verksam i bolaget i tio år och suttit i ledningsgruppen sedan 2020. I januari tog han över vd-posten efter Nils Olsson.

Tommas Davoust

– Det är ingen jättestor förflyttning vi gör med mig som vd. Det är främst två saker jag har accelererat. Det första har varit att få ut mandat till våra olika affärsområden för att bygga ägarskap och få en tydlig tillväxtagenda inom varje område.

AI är en utmaning

Det andra fokuset Tommas Davoust nämner är, föga överraskande, AI.

– Jag har accelererat Limes AI-satsningar, både internt och i produktutvecklingen. Att accelerera inom AI och fortsätta ligga i framkant är förstås en utmaning, men framför allt ser vi det som en stor möjlighet och något som våra kunder förväntar sig.

Förra månaden skruvade Lime upp sina finansiella mål något och på tisdagen släppte Lime sin rapport för årets första kvartal, den första med Davoust vid rodret. Rapporten levererade fina siffror: ARR-tillväxt på 9 procent till 536 Mkr med ett Ebita-resultat på 49,9 Mkr.

– Det är en bra rapport där både mjukvaru- och konsultsidan ligger på plus. Båda våra motorer går åt rätt håll.

Men även om Lime verkar göra mycket rätt har bolaget haft det tuffare på börsen. Det senaste året har aktien backat runt 35 procent.

Vad beror det på?

– You tell me. Vi kan inte påverka aktiemarknaden, vi kan bara visa att vi presterar. Men jag tror att aktiekursen är driven av mjukvaruoron kopplad till AI, det råder osäkerhet kring utvecklingen.

Småbolagsfonder säljer

– Vi har också ett antal ägare som består av småbolagsfonder. Det är många som lämnat dessa fonder och då måste de sälja av sitt innehav där bland annat Limes aktier funnits. Det är en stor anledning att kursen inte hängt med.

Lime har varit verksamt i Tyskland sedan 2021. Sedan dess har Tyskland varit den marknad som stått för bolagets starkaste tillväxt jämfört med övriga marknader. Tommas Davoust inledde sin vd-resa med ett förvärv i landet, och det kommer med stor säkerhet fler.

Tyskland största marknaden

– Tyskland är en marknad som till storleken överstiger alla våra nordiska marknader tillsammans. Sett över tid ser vi den som en mycket strategisk och viktig satsning för Lime.

Därtill framhåller Davoust rollen som Lime kan spela i Tysklands pågående digitaliseringsprocess.

– De ligger lite efter i digitaliseringen och vi ser att vi får ett fint gensvar på hur vi har löst saker för våra nordiska energikunder, som de inte riktigt har sett på det sättet i Tyskland.

Den tyska och svenska energisektorn har dessutom liknande strukturer och kunderna har därför liknande behov.

Lime finns idag på sju marknader: De nordiska, Tyskland, Nederländerna och i Polen, där bolaget har en utvecklingshub.

”Vi har bemyndigande för återköp av egna aktier som är ett sätt att skapa aktieägarvärde.” tommas davoust

– Vi har en nettoskuld i förhållande till ebitda på 0,4, vilket gör att vi har stort utrymme för ytterligare investeringar. Exempelvis förvärv, men vi har också bemyndigande för återköp av egna aktier som är ett sätt att skapa aktieägarvärde.

Tittar ni på nya marknader?

– Det är ingen strategisk prioritet. Om vi skulle gå in på en ny marknad blir det i samband med förvärv. Det tittar vi på i hela Europa.

Hur ser utsikterna för 2026 ut?

– Vi har levt i en osäker värld sedan pandemin och marknaden har inte riktigt kommit tillbaka sedan dess. Jag upplever att vår nya verklighet är att prestera i det här klimatet. Det finns ingen supertydlig ljusning att allt ska blomma upp, men det har samtidigt inte blivit sämre.

– Jag tror att det här året blir ganska likt fjolåret. Jag hoppas att vi kan öka tillväxten och påbörja marginalexpansionen mot 27 procent, den är på 25 procent idag. Vi ska vara där på medellång sikt, alltså inom två till fyra år.

För 2025 låg Limes omsättning på 740 miljoner kronor, vilket innebar en tillväxt på 8 procent. Ebita blev 185 Mkr, med en ebita-marginal på 25 procent. Bolagets långsiktiga tillväxtmål är 18 procent i ARR.

I skrivande stund har Lime ett börsvärde på drygt 3 miljarder kronor.