Hack i kurvan för Camurus

Läkemedelsbolaget Camurus i Lund sänkte sina siffror på alla punkter i det första kvartalet. De var betydligt lägre än förväntningarna, men enligt vd Fredrik Tiberg var det i linje med planen.

Camurus aktie, som under åren 2023-2024 gjorde en kursresa uppåt med över 200 procent, föll på tisdagmorgonen med som mest 12 procent, för att sedan återhämta sig något. Dock var rapporten för det första kvartalet en kalldusch för marknaden som ser på Camurus som ett tillväxtföretag. Att siffrorna backar, ens ett enstaka kvartal, gillas inte.

Intäkterna minskade med 5 procent till 533 Mkr. Med en negativ valutaeffekt borträknad ökade intäkterna med 3 procent. Resultatet före skatt minskade med 28 procent till 184 Mkr.

Klart sämre än väntat på marknaden

Utfallet var 10 respektive 27 procent sämre än vad som var väntat enligt en sammanställning av analytikernas förhandsestimat.

Trots det kallar vd Fredrik Tiberg utfallet, för ”enligt plan”. Frågan kan ställas om Camurus borde ha vinstvarnat inför rapporten. Det var dessutom den andra större rapportmissen i rad. Bokslutet i februari gav upphov till ett aktiefall på nästan 25 procent.

Orsakerna till försämringen är enligt Fredrik Tiberg valutamotvind samt säsongsbetonade försäljningsmönster.

”Camurus resultat för första kvartalet 2026 överensstämde med våra förväntningar och helårsprognosen. Efter en förändring av distributionskedjan i Storbritannien under fjärde kvartalet 2025 har försäljningsintäkterna återhämtat sig, samtidigt som vi fortsatte att göra betydande framsteg i utvecklingsportföljen”, skriver han i rapporten.

Står fast vid helårsprognos

Fredrik Tiberg står fast vid en tidigare prognos om en helårsförsäljning på mellan 2,3 och 2,9 miljarder kronor och ett resultat före skatt runt miljarden.

Camurus är känt för sitt preparat mot opioidberoende, Buvidal, som idag står för större delen av intäkterna. Därutöver förväntas ett FDA-godkännande redan i juni av Oclaiz, mot den sällsynta sjukdomen akromegali som är en störning av tillväxthormon. En fas 3-studie pågår med ett preparat mot cancer i tarm och bukspottskörtel.

Största ägare i Camurus är Sandberg Development med drygt 30 procent av aktierna, i dag värda cirka 9 miljarder kronor.

Wesports

Bättre gick det för Mikael Olanders Wesports som redovisar en försäljningsökning på 52 procent i det första kvartalet, till 960 Mkr. Justerat ebita ökade med 90 procent till 38 Mkr vilket höjde marginalen till 4 procent.

Wesports är en serieförvärvare av sportbutiker med inriktning på kvalitetsmärken inom ett antal sporter. Aktien noterades i december 2025 och har sedan dess gått ned med 16 procent. Trots de starka kvartalssiffrorna belönades rapporten bara med en uppgång på en dryg procent på tisdagen.