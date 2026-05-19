Sigma startar rekryteringsbolag

Danir-bolaget Sigma Industry South startar ett rekryteringsföretag vid sidan av bemanningskoncernen Pion Group. Men det handlar inte om ny internkonkurrens, hävdar vd Jonathan Sundh.

Nya Sigma Industry Recruit är inte bara ännu en rekryterare, enligt Jonathan Sundh som blir vd för rekryteringsbolaget, under Lars-Johan Ahlqvist som är vd för Sigma Industry South.

Den adresserade yrkesgruppen är IT-konsulter inom industri.

Jonathan Sundh och Lars Johan Ahlqvist

– Fokus ska vara på inflyttande kompetens till områden med stor kompetensbrist. Där ska vi erbjuda paketlösningar med coachning, personlig matchning samt inflyttningshjälp och ett etablerat nätverk där vi ser till att man kommer in i det sociala sammanhanget i sin nya hemstad, säger Jonathan Sundh.

Sigma Industry Recruit ska ibland rekrytera direkt till en anställning hos kunden, likt en traditionell rekryterare, och andra gånger till i förväg definierade konsultuppdrag hos kund med ambitionen att det ska leda till en övergång, en slags tvåvägs-provanställning.

Sambo innan man gifter sig

– Jag brukar skoja om att man blir sambo innan man gifter sig. Det blir en möjlighet att lära känna företaget innan man tar anställning, och det gäller båda parter. Framförallt när det gäller bristyrken eller bristkompetens tycker vi att det är en viktig del.

Även om bolaget har huvudkontor i Lund utgår han själv ifrån Karlskrona. Sigma Industry Recruit kommer till en början att fokusera på Blekinge, Kalmarregionen och norra Skåne.

– Det kräver att det finns en obalans i marknaden mellan lediga i jobb och tillgängliga resurser för att vår tjänst ska komma till nytta för både för kunden och kandidaten. Vi har identifierat andra städer som vi tittar på för framtiden.

Utanför Danirs övriga rekryterare

Den absolut största delen av Dan Olofssons Danir-koncern är de olika Sigmabolagen. Ett av de stora bland dessa konsultbolag är Sigma Industry som i sin tur är uppdelat i regioner. Det nya bolaget är alltså en del av Sigma Industry South, som omfattar södra Sverige upp till Jönköping.

Men rekrytering finns också på annat håll i Danir som också kontrollerar rekryterings- och bemanningskoncernen Pion Group, med dotterbolag som Uniflex, Poolia, Dreamwork och Roi.

Jonathan Sundh menar att Sigma Industry Recruit inte kommer att konkurrera med koncernkollegorna, vare sig om IT-konsulterna eller som rekryteringsföretag.

– Vi tror snarare att vi kan komplettera det befintliga erbjudandet med att vi fokuserar på ett specifikt kompetensområde samt breddar oss lite geografiskt. Och vi kan dela med oss av kandidater internt. Det kanske är någon som hellre vill vara konsult stadigvarande, då kan man välja att gå den vägen inom bolaget.