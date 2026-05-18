Triss i emissioner för Lundabolag

Lundabolaget Paindrainer fyller på kassan med pengar från befintliga storägare för att erövra en ny marknadsposition. Rapidus har hittat fler nyemissioner i små onoterade Lundabolag.

Medicon Village-baserade Paindrainer grundades av IT-entreprenören Göran Barkfors, forskaren Maria Klement och Carl Borrebaeck, som också ligger bakom bolag som Immunovia, Alligator Bioscience och Senzagen. Produkten är enkelt uttryckt digitala verktyg för personer med kronisk smärta.

Paindrainer får in sex miljoner kronor genom nyemissionen. Vd Erik Frick säger att pengarna ska användas till att driva på processen för att ompositionera bolagets produkter till att bli en självständig behandling snarare än att som nu fungera som ett komplement till exempelvis läkemedel.

Han jämför med behandling av depressionssymptom där utvecklingen inte minst i Tyskland och USA gått åt just det hållet.

Erik Frick

– First line of treatment är inte alltid medicin och där vill vi vara med. Vi vill att det här ska bli sin egen terapi fullt ut, en exponentiellt spännande utveckling både i patientomfång och för värdet i bolaget.

Ledande i den senaste rundan är Almi Invest tillsammans med Tramontane Invest som också var ankarinvesterare i Paindrainers emission förra våren, den gången tillsammans med Rethink Capital. Dessa tre bolagets storägare tillsammans med grundarna.

– De här pengarna räcker inte för att bli ett kassaflödespositivt bolag. Vi behöver göra fler emissioner, men exakt när i tiden finns det inget beslut på, säger Erik Frick.

Apoglyx

Ett annat Medicon Village-bolag som nyligen fyllt på kassan är Apoglyx. Enligt ägardatabasen Eivora registrerade bolaget i slutet av förra månaden en nyemission på 7,5 Mkr baserat på värderingen 52,5 Mkr.

Vd Michael Rützler Apoglyx grundade bolaget 2015 tillsammans med LU-professorn Per Kjellbom och Søren Nielsen, professor vid Ålborgs universitet och medgrundare till bland annat 2A Pharma.

Apoglyx utvecklar läkemedel som ska förhindra allvarliga organskador vid kraftiga inflammationer i kroppen. Första tillämpningen är akut pankreatit, det vill säga plötslig och allvarlig inflammation i bukspottskörteln.

Rapidus har varit i kontakt med Michael Rützler som avböjer att lämna några kommentarer till den senaste emissionen.

Bionamic

Även det tidigare Smile-bolaget Bionamic har registrerat en nyemission. Bolaget tar in 3,7 Mkr i en kombination av kontanter och apportegendom, baserat värderingen 18,7 Mkr enligt Eivora.

Bionamics produkt är en plattform som riktar sig till företag som utvecklar antikroppsläkemedel och har bland andra Inriver-grundaren Johan Billgren samt serientreprenören Christer Fåhraeus såväl på ägarlistan som i styrelsen.

Christer Fåhraeus är Rapidus huvudägare.