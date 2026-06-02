Camurus utvidgar samarbete med Eli Lilly

Den amerikanska läkemedelsjätten Eli Lilly fördjupar sitt samarbete med Camurus. Därmed utökas avtalet kring Lundabolagets teknologi. I potten hägrar miljardintäkter.

Camurus utvecklar läkemedel för svåra och kroniska sjukdomar med sin patenterade Fluidcrystal-teknologi, som möjliggör långtidsverkande depåinjektioner där den aktiva substansen frisätts kontrollerat under dagar eller månader.

Teknologin är kommersiellt och regulatoriskt validerad och ligger nu till grund för ett bredare samarbete med en av världens ledande läkemedelsjättar.

Eli Lilly får global ensamrätt för Camurus teknik för bolagets nuvarande fetmapreparat (Zepbound) samt nästa generations fetmapreparat, Retatrutid.

Även för så kallade amylin-agonister, som ska hjälpa till att stilla hunger, har Eli Lilly säkrat rättigheten till Camurus teknik. Eli Lilly arbetar med att ta fram amylin-agonister, som kan bli nästa stora vapen i kampen mot fetma.

Fredrik Tiberg

“Lillys beslut att utnyttja optionen validerar vår teknologi, breddar vårt partnerskap och utökar användningen av FluidCrystal till det snabbt växande området för amylinreceptoragonister. Vi är mycket nöjda med hur samarbetet med Lilly utvecklas”, kommenterar Camurus vd och koncernchef Fredrik Tiberg i ett pressmeddelande.

Camurus får initialt en betalning på cirka 46,5 miljoner kronor. Dessutom kan bolaget få milstolpesbetalningar på upp till 2,7 miljarder kronor under utvecklingstiden. Om det visar sig framgångsrikt hägrar upp till 5,4 mdr i försäljningsrelaterade milstolpesbetalningar. Dessutom kommer Camurus få royalties i ”det medelhöga ensiffriga procentintervallet på produktförsäljningen”.

Rapidus har sökt Fredrik Tiberg. I juli förra året träffade Rapidus Tiberg på Camurus huvudkontor i Lund. Då hade bolaget precis tecknat ett färskt miljardavtal med Eli Lilly. Läs intervjun här: