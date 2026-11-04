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ANNONS Innehåll från Accesa

Så får du avkastning på AI

Bara 3 procent av svenska företag uppger att de ser konkret avkastning på sina AI-investeringar. Med fyra enkla kontrollfrågor kan du som företagsledare avgöra om AI-satsningar skapar värde.

Någonstans i ditt företag tar en rapport som tidigare krävde en halv arbetsdag numera bara en timme att sammanställa. Om du frågar medarbetarna om AI fungerar svarar de flesta ja. Ingen tvivlar på att AI gör arbetet snabbare. Men frågar du om företaget faktiskt presterar bättre tack vare tekniken blir svaren…

Så får du avkastning på AI

Bara 3 procent av svenska företag uppger att de ser konkret avkastning på sina AI-investeringar. Med fyra enkla kontrollfrågor kan du som företagsledare avgöra om AI-satsningar skapar värde.

Någonstans i ditt företag tar en rapport som tidigare krävde en halv arbetsdag numera bara en timme att sammanställa. Om du frågar medarbetarna om AI fungerar svarar de flesta ja. Ingen tvivlar på att AI gör arbetet snabbare. Men frågar du om företaget faktiskt presterar bättre tack vare tekniken blir svaren…

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