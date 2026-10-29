Efter Debricked – trycker på gasen

Debricked-grundarna med Daniel Wissenhof hade inte tänkt ta in externa investerare i det nya bolaget Oaiz. Men nu har de stängt sin första kapitalrunda.

Oaiz är en automationsplattform som kopplar samman och automatiserar processer utifrån användarens behov. Användaren beskriver sina behov genom en prompt i en chatt, så hjälper plattformen användaren att utveckla flödet.

Tjänsten mjuklanserades i våras för ett 30-tal kunder. Nu är bolaget redo att lansera brett och tar in 23 miljoner kronor i en…