Spiken i kistan för Ortelius

First North-noterade Ortelius har åkt på tunga smällar den senaste tiden. Malmöbolaget är hårt pressat, och efter det senaste beskedet från Skatteverket är frågan om bolaget överlever.

Ortelius International är ett bolag med inriktning på AI- och datadrivna verksamheter. Sedan några veckor tillbaka är bolaget på fallrepet.

Rapidus har tidigare skrivit att det i mitten av oktober framkom att Ortelius fått meddelande från Nasdaq Stockholm om obetalda fakturor. Börsen uppgav då att den avsåg att av…