Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Skånsk miljarddoldis ökar takten

Börsnoteringen av Salix Group i somras innebar att Skåne fick ett nytt noterat miljardbolag. Koncernen är resultatet av förvärv inom bygg och beslag med prestigevarumärket Habo. Och förvärvstakten ska öka. Det tänker vd Martin Hansson se till.

Malmöbaserade Salix Groups aktie noterades på Mid Cap i mitten av juni. Namnet är hämtat från det latinska namnet på det klassiska skånska pilträdet: Snabbväxande och med rötterna i Skåne.

Dessa rötter sträcker sig till 1892 när järn- och byggvarugrossiste…

Ola Nilsson
Skånsk miljarddoldis ökar takten

Börsnoteringen av Salix Group i somras innebar att Skåne fick ett nytt noterat miljardbolag. Koncernen är resultatet av förvärv inom bygg och beslag med prestigevarumärket Habo. Och förvärvstakten ska öka. Det tänker vd Martin Hansson se till.

Malmöbaserade Salix Groups aktie noterades på Mid Cap i mitten av juni. Namnet är hämtat från det latinska namnet på det klassiska skånska pilträdet: Snabbväxande och med rötterna i Skåne.

Dessa rötter sträcker sig till 1892 när järn- och byggvarugrossiste…

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