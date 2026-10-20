Limes aktie klättrar

CRM-bolaget Lime Technologies redovisar i dag ett ökat EBITA-resultat för årets tredje kvartal. Aktien stiger på rapporten, men det är en bra bit kvar till all time high från 2021.

Lundabolagets vd Tommas Davoust tog över vd-posten för CRM-bolaget i januari i år. Men han är ingen nykomling på Lime Technologies. Han har varit verksam i bolaget i tio år och suttit i ledningsgruppen sedan 2020. I dag släppte han sin tredje kvartalsrapport.

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