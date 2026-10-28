Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

onsdag 28 oktober 2026

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ANNONS Innehåll från EKN

Sib rusar fram i USA

Lundabolaget Sib Solutions växer i rask takt i USA och fyller på kassan för att hålla tillväxttakten. Målet: Global dominans inom AI-driven videoövervakning av logistik.

Sib Solutions utvecklar system för logistikövervakning, med AI-driven videoanalys som övervakar gods när det hanteras på lager och varnar om något blir felhanterat.

Hittills i år har Sib Solutions fördubblat sina kontrakterade årliga inkomster (CARR) i USA. Vd och medgrundaren Stefan Borg vill dock inte avslöja hur mycket det rö…

Emiliano Strauss
Sib rusar fram i USA

Lundabolaget Sib Solutions växer i rask takt i USA och fyller på kassan för att hålla tillväxttakten. Målet: Global dominans inom AI-driven videoövervakning av logistik.

Sib Solutions utvecklar system för logistikövervakning, med AI-driven videoanalys som övervakar gods när det hanteras på lager och varnar om något blir felhanterat.

Hittills i år har Sib Solutions fördubblat sina kontrakterade årliga inkomster (CARR) i USA. Vd och medgrundaren Stefan Borg vill dock inte avslöja hur mycket det rö…

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