Sib rusar fram i USA

Lundabolaget Sib Solutions växer i rask takt i USA och fyller på kassan för att hålla tillväxttakten. Målet: Global dominans inom AI-driven videoövervakning av logistik.

Sib Solutions utvecklar system för logistikövervakning, med AI-driven videoanalys som övervakar gods när det hanteras på lager och varnar om något blir felhanterat.

Hittills i år har Sib Solutions fördubblat sina kontrakterade årliga inkomster (CARR) i USA. Vd och medgrundaren Stefan Borg vill dock inte avslöja hur mycket det rö…