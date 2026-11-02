Tar ett bett i AI-marknaden

Viviotex har öppnat en nyemission i hopp om att ta in 10 Mkr. Pengarna ska ta bolaget till positivt kassaflöde redan under nästa år. I senaste avsnittet av Lejonkulan berättar medgrundaren Jakob Roos hur det ska gå till.

Bakom de höga målen finns två partneravtal med journalsystemsleverantörerna Almasoft och Opus, som tillsammans har omkring 4 200 tandkliniker i sin kundbas. I stället för att sälja ett fristående verktyg bygger Viviotex in sin AI i systemen som klinikerna redan använder.

– Bara…