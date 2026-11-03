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Namnbyte inte alltid vägen till framgång

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KOMMENTAR: Att byta bolagsnamn har på senare tid blivit en metod för att få nytt liv i börsföretag med problem. Men det är inte alltid det fungerar. Rapidus tittar på skånska namnbyten på börsen.

Anledningen att byta bolagsnamn är för det mesta att visa aktieägarna att nu tar ledningen i från grunden för att visa att bolaget står inför en nystart, ofta efter en dålig utveckling.

Ependion var först

Nu är exemplen kanske för få för att kalla detta en trend, men om någon kan sägas ha startat trend…

Gunnar Wrede
Namnbyte inte alltid vägen till framgång

KOMMENTAR: Att byta bolagsnamn har på senare tid blivit en metod för att få nytt liv i börsföretag med problem. Men det är inte alltid det fungerar. Rapidus tittar på skånska namnbyten på börsen.

Anledningen att byta bolagsnamn är för det mesta att visa aktieägarna att nu tar ledningen i från grunden för att visa att bolaget står inför en nystart, ofta efter en dålig utveckling.

Ependion var först

Nu är exemplen kanske för få för att kalla detta en trend, men om någon kan sägas ha startat trend…

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