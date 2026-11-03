Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen

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ANNONS Innehåll från EKN

Boozt stärker lönsamheten

E-handelsjätten Boozt levererar ett starkt tredje kvartal och bekräftar siffrorna från den omvända vinstvarningen. Trots det sjunker aktien.

Boozt, med huvudkontor i Malmö, öppnade böckerna på tisdagmorgonen. Det kommer efter att bolaget i slutet av september utfärdade en omvänd vinstvarning efter en stark inledande höst- och vinterförsäljning.

Omsättningen steg med 17 procent och landade på 1,9 miljarder kronor i kvartalet. Det justerade rörelseresultatet steg med 59 procent och landade på 107…

Martin Linderoth
Boozt stärker lönsamheten

E-handelsjätten Boozt levererar ett starkt tredje kvartal och bekräftar siffrorna från den omvända vinstvarningen. Trots det sjunker aktien.

Boozt, med huvudkontor i Malmö, öppnade böckerna på tisdagmorgonen. Det kommer efter att bolaget i slutet av september utfärdade en omvänd vinstvarning efter en stark inledande höst- och vinterförsäljning.

Omsättningen steg med 17 procent och landade på 1,9 miljarder kronor i kvartalet. Det justerade rörelseresultatet steg med 59 procent och landade på 107…

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