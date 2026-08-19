Ljusning för Dan Olofssons börsbolag

Dan Olofssons bemanningskoncern Pion Group vänder till vinst. Det visar en dagsfärsk kvartalsrapport. Men bolaget har fortfarande en bra bit kvar till sitt uppsatta marginalmål..

Dan Olofsson äger genom Danir-koncernen drygt 45 procent av kapitalet och 71 procent av rösterna i det börsnoterade bemanningsbolaget Pion Group. Här ingår kända dotterbolag som Poolia och Uniflex. Rapporten för årets andra kvartal som kom i dag vittnar om en fortsatt tuff marknad.

Dan Olofsson

Pion Groups omsättning steg med 1,8 procent till 373,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 9,1 miljoner kronor, jämfört med minus 2,3 Mkr samma period året innan. Det är visserligen en nämnvärd förbättring, men med en rörelsemarginal på 2,4 procent är det en bra bit kvar till Pion Groups finansiella mål om en EBIT-marginal på 5 procent över en konjunkturcykel.

Martin Hansson

”Vi har kommit långt, men vi är inte framme. Fortsatt marginalförbättring ska därför komma från en kombination av ökad försäljning, högre specialisering, bättre affärsmix, produktivitetsutveckling och en fortsatt effektiv kostnadsstruktur”, kommenterar vd Martin Hansson.

Pion Group uppger också att arbetet med att renodla och effektivisera verksamheten går enligt plan.

“Investeringen i koncernens CRM-plattform bidrar successivt till effektivare säljprocesser, högre leveranskvalitet och en stärkt försäljningspipeline. Samtidigt kan en försiktig förbättring av den underliggande marknadsutvecklingen noteras inom flera av koncernens verksamhetsområden”, heter det i rapporten.

Svår bemanningsmarknad

Just marknadsutvecklingen har varit ett av bolagets stora bekymmer de senaste åren. När Rapidus pratade med Martin Hansson i november 2024 gick Pion Group riktigt dåligt. Då förklarades de svaga resultaten ”en bred marknadsnedgång som påverkat hela konsult- och bemanningsbranschen”. Och konsultmarknaden har varit fortsatt tuff sedan dess, med färre konsultuppdrag och jobbslakt på många håll.

På Danirs hemsida beskrivs 2025 som ett år som präglats av ett fortsatt krävande marknadsläge inom bemanningsbranschen. Men trots det utesluter Pion Group inte förvärv, även om Martin Hansson uppger i dagens rapport att målet inte är att köpa omsättning.

”Vi går nu vidare med ambitionen att öka försäljningen, vinna marknadsandelar och steg för steg närma oss vårt långsiktiga marginalmål. Det ska vi göra genom att utveckla våra befintliga verksamheter och genom att selektivt tillföra bolag som kan växa och utvecklas bättre som en del av Pion Group.”

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms småbolagslista och har ett börsvärde på 310 Mkr. Dagens rapport fick aktien att ta ett glädjeskutt då den steg med närmare 11 procent.