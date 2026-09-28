Solid X: Branschen måste ställa om

IT-konsulterna har det tufft och utmanas av framväxten av AI. Solid X i Malmö har nu ställt om affärsmodellen helt för att kapa kostnaderna. Ett måste, enligt vd Filip Alexanderson.

I många fall kan IT-konsulternas kunder göra jobbet själva med AI och konsulterna lämnas utan uppdrag. Det senaste offret i den skånska konsultbranschen är Elva11 i Lund som kastade in handduken och lämnade in en konkursansökan så sent som i augusti.

Enligt Filip Alexanderson, vd på det Malmöbaserade IT-konsultbolage…