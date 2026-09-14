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ANNONS Innehåll från EKN

Hon blir Arjos nya finanschef

Vårdhjälpmedelsjätten Arjo i Malmö rekryterar Lisa Ekelund till ny finanschef. Hon blir även en del av koncernledningen.

Arjo utvecklar och säljer medicintekniska produkter och lösningar för vård av personer med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade hälsoproblem. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor, har sitt huvudkontor i Malmö och levererar utrustning till sjukhus och äldreomsorg i över 100 länder.

Lisa Ekelund har rekryterats som ny finanschef. Hon kommer närmast från rollen som finans…

Martin Linderoth
Hon blir Arjos nya finanschef

Vårdhjälpmedelsjätten Arjo i Malmö rekryterar Lisa Ekelund till ny finanschef. Hon blir även en del av koncernledningen.

Arjo utvecklar och säljer medicintekniska produkter och lösningar för vård av personer med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade hälsoproblem. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor, har sitt huvudkontor i Malmö och levererar utrustning till sjukhus och äldreomsorg i över 100 länder.

Lisa Ekelund har rekryterats som ny finanschef. Hon kommer närmast från rollen som finans…

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