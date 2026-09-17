Svensk börsmodell på export

Franska Kriptowns bud på Spotlight förvånade många. I nya Lejonkulan berättar vd Peter Gönczi mer om vad köparen egentligen är ute efter: svensk kunskap om hur man bygger en kapitalmarknad för små och växande bolag.

– De köper ju kunskapen om hur man gör. För det kan vi här, säger Peter Gönczi.

Kriptown driver en ny typ av marknadsinfrastruktur där aktier kan tokeniseras och registreras i blockkedjor. Tekniken öppnar bland annat för omedelbar leverans av aktier och handel dygnet runt.

Men Gönczi tonar ner bilden av att Spotlight nu snabbt ska stöpas om till en blockkedjebörs. Större är ambitionen att använda Spotlights plattform, kundbas och erfarenheter för att bygga något utanför Sverige.

Lejonkulans programledare Jan Dahlqvist och Spotlight Groups vd Peter Gönczi

– Jag tror att Sverige kan vara en motor för att skapa en europeisk småbolagsaktiemarknad.

I Lejonkulan berättar Spotlight-vd:n också om de tuffa åren för småbolagsmarknaden, renodlingen av koncernen och varför de nya reglerna för emissionsgaranter inte nödvändigtvis bara är av ondo.