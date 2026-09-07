Lundabolag till börsen

Ett halvledarbolag från Lund öppnar i dag för en notering på Nasdaq First North. Värderingen är 100 Mkr plus en nyemission på 75 Mkr.

Teckningskursen är 15,50 kronor per aktie och bolaget har redan fått teckningsåtaganden på 61,6 Mkr, motsvarande knappt 82 procent av erbjudandet. Av emissionsbeloppet utgör 25,5 Mkr kvittning av befintliga lån. Efter transaktionskostnader väntas Lundabolaget få in cirka 44 Mkr i ny nettokassa.

Jan Andersson

Det rör sig om bolaget Nordamps, som utvecklar en teknik för att odla nanotrådar på kiselskivor vilket ska ge framtidens transistorer högre prestanda och bättre energieffektivitet.

I ett nytt avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan pressar Jan Dahlqvist Nordamps vd Jan Andersson om riskerna i investeringscaset. Målet är att komma in i jättemarknaderna försvar, telekom och satellitkommunikation. Men bolaget har ännu inga produktintäkter och nästa avgörande steg är att visa att tekniken går att tillverka industriellt.

– Det är vår kommersialisering eller industrialisering av kretsarna, vårt samarbete tillsammans med finska VTT om att tillverka vår teknologi. Det är det man ska hålla koll på de kommande tolv månaderna, säger Jan Andersson.

Första handelsdag är planerad till den 30 september.