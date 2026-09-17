Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen

torsdag 17 september 2026

Mitt konto
Prenumerera
Logga in

inloggad som

 

Prenumerera
Mitt konto
Logga in

SENASTE NYTT

ANNONS Innehåll från EKN

Jätteinvesteringar krävs

, ,
, ,

De skånska försvarsbolagens orderböcker är sprängfyllda – och mer kommer det att bli. Bolagen kämpar för att hinna med, och tvingas till stora investeringar för att kunna leverera.

På onsdagen arrangerade Rapidus och Exportkreditnämnden (EKN) en AW för hundratalet Rapidus-gäster på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Daniel Ljunggren (vd Mildef), Sebastian Merlöv (grundare av drönarstartupen Sweden Dynamics) och Bert Nordberg (vice ordförande i Saab) intervjuades på scen av Rapidus chefredak…

Martin Linderoth
Jätteinvesteringar krävs

De skånska försvarsbolagens orderböcker är sprängfyllda – och mer kommer det att bli. Bolagen kämpar för att hinna med, och tvingas till stora investeringar för att kunna leverera.

På onsdagen arrangerade Rapidus och Exportkreditnämnden (EKN) en AW för hundratalet Rapidus-gäster på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Daniel Ljunggren (vd Mildef), Sebastian Merlöv (grundare av drönarstartupen Sweden Dynamics) och Bert Nordberg (vice ordförande i Saab) intervjuades på scen av Rapidus chefredak…

Läs hela artikeln med en prenumeration på Rapidus

575 kr per månad

Debiteras årsvis 6 900 kr

Prenumerera

Har du redan ett konto? Logga in

  • Tidiga affärsnyheter om bolagen i Skåne och Öresundsregionen
  • Full tillgång till hela artikelarkivet
  • Inbjudningar till våra nätverksträffar
  • 2 personliga användarkonton ingår

Relaterat