Jätteinvesteringar krävs

De skånska försvarsbolagens orderböcker är sprängfyllda – och mer kommer det att bli. Bolagen kämpar för att hinna med, och tvingas till stora investeringar för att kunna leverera.

På onsdagen arrangerade Rapidus och Exportkreditnämnden (EKN) en AW för hundratalet Rapidus-gäster på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Daniel Ljunggren (vd Mildef), Sebastian Merlöv (grundare av drönarstartupen Sweden Dynamics) och Bert Nordberg (vice ordförande i Saab) intervjuades på scen av Rapidus chefredak…