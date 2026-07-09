Golfens robotrevolution

Golfbanor världen över automatiseras och svenska Relox Robotics vill leda den utvecklingen. Nu söker bolaget nya investerare och 45 Mkr för att finansiera ett internationellt uppsving. I nya avsnittet av Lejonkulan berättar vd Mikael Boman hur det ska gå till.

Två tydliga trender driver tillväxten för Relox Robotics. Dels växer golfsporten globalt, dels vill allt fler golfklubbar automatisera delar av sin verksamhet.

Relox första produkt är en robot som samlar in bollar på golfbanornas driving ranger. Det är en dyr arbetsuppgift som är svår att rekrytera till och det finns sedan tidigare andra konkurrerande robotar på marknaden.

Mikael Boman & Jan Dahlqvist

– Konkurrenterna plockar betydligt färre bollar så vi säger att vi är den absolut bästa fullt autonoma lösningen på marknaden i dag. Det är en plats som är värd att fira, men också att försvara, säger Relox vd Mikael Boman till Lejonkulans programledare Jan Dahlqvist.

Bolaget har öppnat en finansieringsrunda med sikte på att ta in 45 miljoner kronor, till en värdering på 135 Mkr före emissionen.

– Vi är lönsamma i dag. Vi skulle kunna göra det här organiskt, men då tar det tid. Tar vi in kapital kan vi göra det mycket snabbare och minska risken att någon annan springer ikapp eller springer om, säger Mikael Boman.

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