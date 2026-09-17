Det var nästan fullt hus när Rapidus och Exportkreditnämnden bjöd på AW på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Kolla in mingelbilderna från evenemanget som gästades av Saabs Bert Nordberg, Mildefs Daniel Ljunggren och Sebastian Merlöv från Sweden Dynamics.
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Bilder från mingelvimlet
Det var nästan fullt hus när Rapidus och Exportkreditnämnden bjöd på AW på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Kolla in mingelbilderna från evenemanget som gästades av Saabs Bert Nordberg, Mildefs Daniel Ljunggren och Sebastian Merlöv från Sweden Dynamics.
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