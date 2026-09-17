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Bilder från mingelvimlet

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Det var nästan fullt hus när Rapidus och Exportkreditnämnden bjöd på AW på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Kolla in mingelbilderna från evenemanget som gästades av Saabs Bert Nordberg, Mildefs Daniel Ljunggren och Sebastian Merlöv från Sweden Dynamics.

Kristoffer Lindblad (foto)
Bilder från mingelvimlet

Det var nästan fullt hus när Rapidus och Exportkreditnämnden bjöd på AW på Elite Hotel Marina Plaza i Helsingborg. Kolla in mingelbilderna från evenemanget som gästades av Saabs Bert Nordberg, Mildefs Daniel Ljunggren och Sebastian Merlöv från Sweden Dynamics.

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