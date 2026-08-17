Spotlight snart helfranskt

Franska Kriptown har kommit åt majoriteten av den Malmöförankrade finanskoncernen Spotlight Groups aktier. Målet är 90 procents ägande, tvångsinlösen och avnotering. – Vi kör på som vanligt, säger vd Peter Gönczi.

Det Paris-baserade techbolaget Kriptown beskriver sig som ett franskt teknikbolag och moderbolag till Lise, Lightning Stock Exchange, en reglerad marknadsinfrastruktur som Kriptown har byggt och driver.

Marknadsstrukturen beskrivs vidare som Europas “första nativt tokeniserade aktiemarknadsinfrastruktur”, verksamt inom “tokeniserade aktier”. Enkelt förklarat värdepapper på blockkedjan.

Peter Gönczi

Strax innan midsommar kom beskedet att Kriptown lagt bud på Spotlight Group i Malmö. Då hade aktieägare som tillsammans hade 69 procent av aktierna accepterat budet, Swedia HighP, Westindia Aktiebolag, Calyptra, vd Peter Gönczi, Günther Mårder och vice vd Mikael Renck. Nu har Kriptown uppnått ett 84-procentigt ägande.

– Vi är Spotlight. Vi hjälper bolag att växa och investerare att kunna handla med tillgångar som de annars hade haft svårt att få tillgång till. Det kommer vi att fortsätta att göra oavsett hur ägarförhållandena ser ut för vår egen del, säger Spotlights vd Peter Gönczi.

Avnotering

Samtidigt säger han att Kriptowns mål är att nå över 90 procent för att kunna avnotera Spotlight från börsen.

– Just nu kör vi på med samma strategi som vanligt och det är inget vi kommer ändra på i dagsläget.

Idag släppte Spotlight rapport för årets andra kvartal. Den visar att omsättningen steg 8,2 procent till 29,1 miljoner kronor jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade däremot förlust mot föregående periods vinst.

Rörelseresultatet blev minus 0,6 miljoner kronor. Förlusten hänvisas till nedskrivningar kopplat till de rörliga delarna av köpeskillingen för de bolag som sålts under de senaste åren. Bolaget har tidigare vinstvarnat om detta.

Genom Kriptowns bud värderas Spotlight till 199 miljoner kronor. Acceptperioden för erbjudandet löper ut omkring den 14 oktober.