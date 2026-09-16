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Vinnaren efter Axis

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Martin Gren och dödsboet efter Mikael Karlsson, LMK, fick tillsammans nästan 6 miljarder kronor när de sålde Axis 2015. Rapidus har tagit en titt på hur förvaltningen har gått, och vem som leder racet tio år senare.

I samband med att årsredovisningarna för 2025 finns tillgängliga för både Martin Grens förvaltningsbolag Grenspecialisten och koncernen LMK Industri finns nu ett tioårigt facit över de bägges förvaltning av Axispengarna.

LMK fick 3,4 miljarder kronor när Canon köpte Axis 2015.

Gunnar Wrede
Vinnaren efter Axis

Martin Gren och dödsboet efter Mikael Karlsson, LMK, fick tillsammans nästan 6 miljarder kronor när de sålde Axis 2015. Rapidus har tagit en titt på hur förvaltningen har gått, och vem som leder racet tio år senare.

I samband med att årsredovisningarna för 2025 finns tillgängliga för både Martin Grens förvaltningsbolag Grenspecialisten och koncernen LMK Industri finns nu ett tioårigt facit över de bägges förvaltning av Axispengarna.

LMK fick 3,4 miljarder kronor när Canon köpte Axis 2015.

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